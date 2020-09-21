Тихановская призвала ЕС не ждать с санкциями против властей Беларуси

В то же время корреспондент Би-би-си в Брюсселе Гэвин Ли сообщает со ссылкой на источники в ЕС что имени Александра Лукашенко в санкционном списке нет. Европейские дипломаты надеются, что это позволит поддерживать с Лукашенко диалог и в конце концов может подтолкнуть его к добровольному отходу от власти.

Тихановская и Давид Сассоли Getty Images Страны Евросоюза не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси. Литва считает Тихановскую избранным лидером страны.

10 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов, потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.

С 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом Беларуси, говорится в резолюции. Европейские законодатели также осудили "гибридное вмешательство" России в белорусскую политику и выразили безоговорочную поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократию.

Кипр против

На исход сегодняшнего заседания глав МИДов ЕС может оказать существенное влияние позиция Кипра. Представители этого государства требуют ввести санкции против Турции, которая ведет незаконную, по мнению кипрских властей, разведку нефтегазовых месторождений в его экономической зоне.

Дипломаты Кипра открыто говорили, что поддержат санкции против белорусских чиновников, только если они будут введены параллельно с мерами против Турции.

Конфликт между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией с другой вышел на новый уровень в начале августа, когда в спорный район отправилось турецкое геологоразведывательное судно "Орук Рейс" в сопровождении пяти военных кораблей. Греческий флот взял их на сопровождение, что привело к столкновению греческого и турецкого кораблей. Истребители двух стран преследовали друг друга в небе над Кастелоризо, немало напугав туристов.

С тех пор Греция требует поддержки от своих партнеров по Евросоюзу.

Что происходит в Беларуси?

В минувшие выходные в Минске и других городах снова прошли массовые акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями.

В понедельник в стране продолжились забастовки. На четвертом рудоуправлении предприятия "Беларускалий", профсоюз которого объявил бессрочную забастовку, один из шахтеров - Олег Куделка - отказался подниматься на поверхность, а позже произошли задержания.

Куделка потребовал освобождения задержанных членов стачечного комитета "Беларуськалия" и отставки генерального директора. Как сообщили в стачкоме, Куделку извлекли из шахты и увезли.

"Поступила информация от жены Олега. Он звонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психоневрологический диспансер", - сообщили в телеграм-канале стачечного комитета.

Позже стачком уточнил, что шахтера отпустили домой, а нескольких сотрудников, пришедших поддержать его, задержала милиция. "Народ даже глазом не успел моргнуть, как ОМОН из нескольких бусов налетел на группу мирных рабочих, которые вышли, чтобы поддержать своего коллегу. Всех упаковали, увезли в неизвестном направлении. Прямо на территории рудоуправления!! Что будет завтра? Дубинками будут гнать в забой?", - написали в стачкоме.