Вильянди запретил организацию общественных мероприятий

Уже выданные разрешения город не аннулирует, но убедительно просит, чтобы организаторы выполняли все рекомендации Департамента здоровья.

Мэр Вильянди Мадис Тимпсон отметил, что пока в Вильянди не возникало вспышек коронавируса и город надеется, что так и останется.

«Следующие три недели мы не выдаем разрешений на проведение общественных мероприятий и сами их не планируем. Всех организаторов планируемых мероприятий мы просим взвесить решение о проведении и по возможности отложить или отказаться от их проведения. Если все же мероприятие состоится, следует обеспечить гостям доступность защитных масок и дезинфицирующих средств», - заявил мэр города.