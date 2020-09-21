Вильянди запретил организацию общественных мероприятий

В соответствии с рекомендациями Департамента здоровья городская управа Вильянди приостанавливает выдачу разрешений на проведение общественных мероприятий в городе на следующие три недели.
Уже выданные разрешения город не аннулирует, но убедительно просит, чтобы организаторы выполняли все рекомендации Департамента здоровья.
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон отметил, что пока в Вильянди не возникало вспышек коронавируса и город надеется, что так и останется.
«Следующие три недели мы не выдаем разрешений на проведение общественных мероприятий и сами их не планируем. Всех организаторов планируемых мероприятий мы просим взвесить решение о проведении и по возможности отложить или отказаться от их проведения. Если все же мероприятие состоится, следует обеспечить гостям доступность защитных масок и дезинфицирующих средств», - заявил мэр города.
Департамент здоровья советует всем загрузить приложение HOIA, которое сообщает о возможном контакте с больным COVID-19. Департамент советует отложить все семейные посиделки, праздники и другие мероприятия на 3-4 недели, поскольку следующие три недели будут для Эстонии критическими в вопросе взятия распространения коронавируса под контроль.