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В Британии научные советники правительства призвали людей поменьше встречаться с другими семьями, предупредив о стремительном росте новых случаев, в Мадриде 850 тысяч жителей бедных районов должны сидеть дома, в Новой Зеландии сняли почти все коронавирусные ограничения. Последняя информация о пандемии коронавируса в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По всему миру сейчас зарегистрирован 31 миллион случаев Covid-19, а число смертей от заболевания приближается к миллиону.

Британия: к народу обратились научные советники

Профессор Крис Уитти Reuters Профессор Крис Уитти стал узнаваемым лицом в британских семьях за время локдауна

Главный советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти, обычно не делающий громких заявлений, выступил с обращением к британской нации. К нему присоединился сэр Патрик Уолланс, главный научный советник.

Показав графики с растущей коронавирусной статистикой, Уитти сказал, что сейчас цифры удваиваются примерно каждые семь дней. Учитывая экспоненциальный рост, к середине октября в Британии может быть по 50 тысяч новых случаев в день, что приведет к более 200 смертям за сутки к середине ноября, предсказал ученый.

Уолланс добавил, что рост случаев наблюдается во всех возрастных группах, и это, подчеркнул он, не связано с тем, что тесты на коронавирус стали более доступны.

Также стало понятно, что вопреки предсказаниям вирус не стал более щадящим, чем был в апреле.

По словам Уолланса, вакцина от коронавируса может появиться в Британии в ограниченном объеме уже в конце года и будет доступна людям из групп повышенного риска.

Уитти призвал британцев чаще мыть руки, самоизолироваться при симптомах, а также - перестать видеться с членами других семей без серьезных причин, потому что именно так вирус распространяется сильнее всего.

В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса пришла в Британию и что это было неизбежным.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы избежать введения тотального локдауна, однако ужесточение правил социального дистанцирования, вероятнее всего, потребуется.

Во вторник утром в Лондоне под председательством Джонсона пройдет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, на котором, как ожидается, будет согласован новый комплекс мер по сдерживанию эпидемии. За этим последует заявление Палаты общин.

В воскресенье в Британии зафиксировали 3899 новых случаев коронавируса. За последние дни эта цифра находится на уровне, который не наблюдался с мая. Число госпитализаций начинает медленно расти и власти беспокоятся, что это отравится и на смертности. В воскресенье число новых летальных исходов, связанных с коронавирусом, составило 18.

"Выборочный" локдаун в Мадриде

Протесты в Мадриде Reuters В воскресенье в Мадриде прошли протесты против локдауна, который активисты называют "классовым"

В столице Испании Мадриде в понедельник вступили в силу новые ограничительные меры, призванные сдержать шквал новых случаев Covid-19 и снова начавшийся рост числа летальных исходов.

В пятницу глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила, что почти 850 тысяч жителей территории должны с понедельника оставаться дома и выходить только по крайней необходимости - например, на работу или к врачу.

Эти меры вызвали волну недовольства в столице: правительство обвиняют в "классовом подходе" и дискриминации против бедных районов.

В воскресенье на улицы 12 из 37 районов вышли сотни людей. Они протестовали против выборочного локдауна и требовали отставки Диас Аюсо, заявившей, что в нынешней эпидемиологической обстановке повинен, в частности, образ жизни иммигрантов.

"Нет никакой логики в том, что в богатых районах люди могут выходить и чем-то заниматься, а здесь, в Валлекасе, нет. Риск передачи инфекции такой же", - сказал один из протестующих агентству Рейтер. В Валлекасе - преимущественно рабочем районе на юге Мадрида - число заболевших среди самых высоких по городу. Его жители говорят о парализованной системе здравоохранения и своих страхах лишиться дохода.

Глава здравоохранения по Мадриду заявил СМИ, что если выборочный локдаун не сработает, закрыть придется весь город.

В Испании сейчас самое высокое число случаев заражения коронавирусом в Европе, и на Мадрид приходится треть из них.

Тем временем в крупных городах Нидерландов кафе, рестораны и бары могут принимать максимум 50 посетителей вместо 100, власти также сократили их часы работы. В Исландии, Дании и Франции на прошлой неделе также объявили об ограничительных мерах.

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Чехия: министр здравоохранению в ответ на критику уходит

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что уходит в отставку: его критиковали за стратегию борьбы с коронавирусом. Чехия сейчас на втором месте в Европе после Испании по скорости роста числа новых случаев. За последние две недели там зарегистрировано в среднем 193 заболевших на 100 тысяч жителей страны.

В преддверии лета в Чехии сняли почти все ограничительные меры, введенные во время первой волны Covid-19. Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за работу, отметив, что тот мог остаться в истории страны как лучший министр здравоохранения, если бы ему не пришлось бросить всю энергию на борьбу с коронавирусом.

Новая Зеландия снимает почти все ограничения

Джасинда Ардерн EPA Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сняла ограничения везде, кроме Окленда

Новая Зеландия, где за последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19, полностью отменяет ограничения везде, кроме Окленда - самого густонаселенного города в стране.

В Окленде уровень готовности в среду снижается с 2,5 до 2: теперь будут разрешены собрания людей до 100 человек. Если через две недели не будет новых случаев, то и Окленд сможет присоединиться к остальным регионам страны, сняв все ограничения.