Ээрик-Нийлес Кросс: зеленые человечки уже сидят в нашем правительстве?

Член Рийгикогу от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) пишет в Postimees о рассуждениях Хельме по поводу сокращения оборонных расходов и об одном странном аргументе, которому было уделено недостаточно внимания.
В передаче наряду с надуманным предлогом о связи уменьшения оборонных расходов с 2% от ВВП прозвучали и более вероятные причины. А именно то, что ни министр финансов, ни министр внутренних дел не довольны тем, как тратится оборонный бюджет. Деньги якобы тратятся на «бюрократическую возню». Хельме «не видят, чтобы деньги шли на дело». Утверждается, что в «материальном плане достижения за 30 лет, мягко говоря, весьма скромны», «у Эстонии отсутствует обороноспособность», будто бы у нас на случай войны не две бригады, а «в действительности два батальона, а в гособороне зияют огромные пробелы».
Утверждения Хельме о том, что «мы согласны дать 200-300 миллионов» в кредит и это решит проблему пробелов, особенно, если закупить вооружение у фирм, которые рекомендует Хельме, просто слишком дурацкие, чтобы быть смешными. А вдруг внепланово потраченные 300 миллионов устроят большой хаос, а не восполнят проблемы?
Помимо удрученности тем, что Минобороны покупает не то и не там, в речи Хельме прозвучало и утверждение, что оборонным бюджетом должно распоряжаться не только оно, но и, сюрприз-сюрприз, Министерство внутренних дел. А именно, расходы МВД являются частью «гособороны в широком смысле», а потому являются и расходами на оборону.
Факт, на гособорону в широком смысле расходы делаются за счет различных министерств. Но это не оборонные расходы. Абсолютно наоборот. Согласно определению оборонных расходов, о котором договорились в НАТО и из которого исходит расчет тех самых знаменитых 2%, оборонные расходы – это «расходы, понесенные за бюджетный год на вооруженные силы и НАТО через Министерство обороны». Это простая истина, которая акцептировалась всеми правительствами с 2013 года и была внесена во все действующие стратегические документы. И это не означает «противопоставление внутренней безопасности и гособороны». Попытки вписать расходы на пограничных собак, вертолеты для спасательного департамента или Налоговую полицию в оборонные расходы, повлекли бы за собой уменьшение оборонных расходов и квалифицировались бы как махинация.
Министр финансов и министр внутренних дел либо не в курсе основополагающих действующих документов в области гособороны, либо, исходя из партийных интересов, хотят запустить лапу в кубышку «другой партии», либо и то и другое.
Почему-то остался без внимания и еще один, не менее странный аргумент, который, если верить руководителям EKRE, оправдывает покушение на оборонный бюджет. Процитируем Мартина Хельме: «А именно, мы очень точно знаем, в случае сценария зеленых человечков у нас не стали бы использовать Силы обороны, минимум, не сразу, минимум, нерешительно, поскольку недостаточно ясно, что говорит об этом международное право. Зато в ситуации с зелеными человечками можно сразу и решительно использовать всевозможные силы внутренней безопасности». В то же время, переведя дух, Хельме заявляет, что «довольно неправильно противопоставлять внутреннюю оборону и внешнюю, они составляют единое целое». Непонятным остается, кто кроме Хельме их противопоставлял?
Что касается сценария с зелеными человечками, хотелось бы получить пояснения правительства. Когда и кто отменил знаменитый приказ №1 генерала Эйнсельна от 1995 года, который приказывает Силам обороны в случае агрессии оказывать активное сопротивление, не дожидаясь, пока кончится ступор столицы. «Основы политики безопасности Эстонии», принятые в Рийгикогу всеми партиями, гласят: «Эстония будет защищаться в любом случае». Бывший командующий Силами обороны генерал Террас после вторжения россиян в Крым неоднократно заявлял в Таллинне, Брюсселе и Вашингтоне, что при появлении зеленых, красных или синих человечков мы немедленно будем стрелять.
Короче говоря, с 1995 года Эстония всегда давала понять одно и то же: мы в любом случае будем сопротивляться без колебаний. Разве эта позиция изменилась? Или же Хельме и этот краеугольный камень устрашения бросили в мусорку просто для того, чтобы оправдать плохо скрытый интерес «министерства своей партии» к тому, чтобы купить какие-то финтифлюшки у фирм, избранных «людьми из своей партии»? Кроме шуток, что-то более вредное для безопасности Эстонии и ее национальных интересов, чем в нынешней ситуации с безопасностью на уровне членов правительства сказать, что Эстония может поколебаться с реакцией в случае появления зеленых человечков, трудно придумать. Особенно потому, что министр финансов не «дает» и не «берет» у кого-то деньги. Это делает Рийгикогу, где EKRE должна провалиться как минимум с планом по уменьшению оборонных расходов. Что касается зеленых человечков, я надеюсь на быстрое пояснение со стороны партнеров EKRE по коалиции, иначе складывается впечатление, что зеленые человечки уже сидят в правительстве. И никто этому действительно не сопротивляется.