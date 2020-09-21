Ээрик-Нийлес Кросс: зеленые человечки уже сидят в нашем правительстве?

В передаче наряду с надуманным предлогом о связи уменьшения оборонных расходов с 2% от ВВП прозвучали и более вероятные причины. А именно то, что ни министр финансов, ни министр внутренних дел не довольны тем, как тратится оборонный бюджет. Деньги якобы тратятся на «бюрократическую возню». Хельме «не видят, чтобы деньги шли на дело». Утверждается, что в «материальном плане достижения за 30 лет, мягко говоря, весьма скромны», «у Эстонии отсутствует обороноспособность», будто бы у нас на случай войны не две бригады, а «в действительности два батальона, а в гособороне зияют огромные пробелы».

Утверждения Хельме о том, что «мы согласны дать 200-300 миллионов» в кредит и это решит проблему пробелов, особенно, если закупить вооружение у фирм, которые рекомендует Хельме, просто слишком дурацкие, чтобы быть смешными. А вдруг внепланово потраченные 300 миллионов устроят большой хаос, а не восполнят проблемы?

Помимо удрученности тем, что Минобороны покупает не то и не там, в речи Хельме прозвучало и утверждение, что оборонным бюджетом должно распоряжаться не только оно, но и, сюрприз-сюрприз, Министерство внутренних дел. А именно, расходы МВД являются частью «гособороны в широком смысле», а потому являются и расходами на оборону.

Факт, на гособорону в широком смысле расходы делаются за счет различных министерств. Но это не оборонные расходы. Абсолютно наоборот. Согласно определению оборонных расходов, о котором договорились в НАТО и из которого исходит расчет тех самых знаменитых 2%, оборонные расходы – это «расходы, понесенные за бюджетный год на вооруженные силы и НАТО через Министерство обороны». Это простая истина, которая акцептировалась всеми правительствами с 2013 года и была внесена во все действующие стратегические документы. И это не означает «противопоставление внутренней безопасности и гособороны». Попытки вписать расходы на пограничных собак, вертолеты для спасательного департамента или Налоговую полицию в оборонные расходы, повлекли бы за собой уменьшение оборонных расходов и квалифицировались бы как махинация.

Министр финансов и министр внутренних дел либо не в курсе основополагающих действующих документов в области гособороны, либо, исходя из партийных интересов, хотят запустить лапу в кубышку «другой партии», либо и то и другое.