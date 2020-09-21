Департамент здоровья: жить с коронавирусом еще труднее, чем бороться с ним

«Коронавирус был занесен к нам из разных стран, таких как Финляндия, Дания, Украина, Франция и Россия», - сказала Postimees Донченко. Люди также заболевают из-за контактов на работе или в семье, на вечеринках и днях рождения, а еще в результате более ранних контактов с заболевшими.

«Бывает, что игнорируется требование самоизоляции и пребывания в больном виде дома», - сказала она, напомнив, что если человек находился в тесном контакте с больным, он должен оставаться в самоизоляции в течение 14 дней.

Донченко отметила, что нарушение требования оставаться дома не включает в себя ситуацию, когда лицо временно покидает свое место жительства, чтобы получить то, что ему необходимо для повседневного существования, и если это невозможно получить каким-либо другим способом.

"Под самым необходимым понимается прежде всего еда и лекарства. В этом случае человек должен принять все меры для предотвращения возможного распространения вируса, в том числе носить маску, использовать перчатки или дезинфицировать руки, держаться на расстоянии от других людей и выбирать время выхода из дома так, чтобы контакт с другими людьми был по возможности минимальным», - объяснила советник Департамента здоровья

Какова ситуация с распространением коронавируса в Эстонии?

«Распространение вируса оказывает сильное влияние на жизнь в Эстонии», - сказала Донченко, добавив, что распространение коронавируса следует ограничить, чтобы защитить людей из группы риска и избежать перегрузки системы здравоохранения.

«Жить с коронавирусом даже труднее, чем бороться с ним, потому что вместо решительных ограничений необходимо поддерживать баланс между эффективностью борьбы с эпидемией и нормальным функционированием общества», - объяснила она.

Симптомы Covid-19 неспецифичны и могут различаться по степени тяжести. Болезнь может передаваться человеку без каких-либо признаков, но в то же время может возникнуть и тяжелая пневмония. Наибольшей опасности вируса подвергаются люди из группы риска.

«К счастью, большинство людей, инфицированных коронавирусом, легко заболевают и поправляются. В СМИ уже говорилось, что коронавирус - это болезнь вечеринок», - сказала Донченко, пояснив, что это означает, что вирус особенно хорошо распространяется в замкнутом пространстве и при тесном контакте между людьми.

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, главным образом при тесном контакте с человеком, предположительно инфицированным и имеющим симптомы, характерные для инфекции, в частности кашель, лихорадку. Инкубационный период вируса составляет около 2-14 дней, в среднем - 5 дней.

По состоянию на сегодняшнее утро 22 человека в Эстонии нуждаются в стационарном лечении из-за коронавируса, три пациента находятся на контролируемом дыхании. По словам Донченко, средний возраст людей, находящихся в больнице, составляет 63 года.

«Если посмотреть на общеэстонскую картину на данный момент, то можно сказать, что ситуация в Эстонии в настоящее время находится под контролем, потому что в основном нам известны больные и их близкие контакты», - сказал советник Департамента по борьбе с эпидемиями.

Анализ статистических данных показывает, что на 38-й неделе источник заражения не был выявлен в 21% случаев, зарегистрированных в течение недели. «В некоторых случаях обстоятельства до сих пор выясняются», - сказала Донченко.

По сравнению с весной сейчас больше больных, но все это связано с тем, что значительно выросли возможности тестирования в стране и увеличилось количество тестов в день. «Доля положительных тестов на коронавирус остается низкой, но мы все еще должны быть готовы к увеличению этой доли», - добавила Донченко.