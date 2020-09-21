Галерея ⟩ На заседание спецкомиссий Рийгикогу неожиданно прибыл нанятый правительством американский юрист Луис Фри

По словам советника министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, Фри прибыл в Эстонию для выполнения заключенного с ним договора и пробудет здесь до среды.

В последний раз Хельме разъяснял обстоятельства заключения договора с адвокатским бюро на прошлой неделе во время обсуждения в Рийгикогу, которое в основном было посвящено этой теме: тогда министр сказал, что в выборе юридической фирмы принимали участие как его советники, так и отдел закупок Министерства финансов; были также проведены консультации с должностными лицами Министерства юстиции, Министерства финансов и Министерства иностранных дел.

На основании объяснений оппозиция должна была решить, объявлять вотум недоверия Хельме или нет, однако на прошлой неделе оппозиция кне торопилась: после парламентского инфочаса лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Хельме будет дана возможность разъяснить предпосылки соглашения о правовой помощи в специальных комиссиях.

В начале июля Министерство финансов объявило, что министр финансов Мартин Хельме заключил соглашение с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP об оказании эстонскому государству юридических услуг в международных расследованиях отмывания денег. Стоимость контракта составляет три миллиона долларов плюс премия по результатам.

В конце июля газета Eesti Päevaleht писала, что Луис Фри, нанятый Хельме адвокат из США, недавно представлял обвиняющуюся в отмывании денег компанию, деньги которой также проходили через эстонское отделение Danske Bank, и российского юриста, связанного с компанией, которому впоследствии было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию.

Фри отрицает обвинения в конфликте интересов.

