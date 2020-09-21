Кадай: Департаменту здоровья необходимы дополнительные коронадетективы

"Одним из основных компонентов борьбы с распространением вируса является работа Департамента здоровья: при выявлении больного его опрашивают, выясняя, с кем он контактировал; так определяются цепочки заболевания и возникшие очаги. В мировой практике это самый эффективный способ держать заболевание под контролем", – заявил Кадай в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

На наем так называемых коронавирусных детективов следует направить существенно больше ресурсов, считает Кадай, отмечая при этом, что в целом в Эстонии очень хорошо организовано тестирование, и именно этим объясняется нынешний рост заболеваемости.