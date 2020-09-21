Кадай: Департаменту здоровья необходимы дополнительные коронадетективы

Как считает бывший руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, департаменту нужны дополнительные "коронавирусные детективы" - люди, которые помогают установить цепочки распространения инфекции, пишет Rus.ERR.
"Одним из основных компонентов борьбы с распространением вируса является работа Департамента здоровья: при выявлении больного его опрашивают, выясняя, с кем он контактировал; так определяются цепочки заболевания и возникшие очаги. В мировой практике это самый эффективный способ держать заболевание под контролем", – заявил Кадай в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
На наем так называемых коронавирусных детективов следует направить существенно больше ресурсов, считает Кадай, отмечая при этом, что в целом в Эстонии очень хорошо организовано тестирование, и именно этим объясняется нынешний рост заболеваемости.
Кадай признал, что весной знаний о заболевании было меньше, а решения стран не всегда были основательно обдуманными: "Государства копировали друг у друга ограничения и не углублялись в то, будут те или иные меры эффективны и какими окажутся последствия решений в долгосрочном плане".