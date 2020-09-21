Cемейный терапевт: всё меньше и меньше людей будут готовы иметь детей

«Многие люди, которые приходят на терапию, не справляются со своей взрослой жизнью, потому что они выросли в неполных семьях, - сказала Капста-Форрестер. - Зачастую у них самих есть дети-подростки, которые, в свою очередь, вообще не хотят иметь детей. Если мы будем воспринимать неполные семьи как единственно возможные отношения, все меньше и меньше людей будут готовы иметь детей. Нам необходимо активно повышать осведомленность общественности и учить молодых людей тому, как работают отношения. Вопросы создания семьи и взаимоотношений нужно чаще поднимать в обществе, и обсуждать не романтику, а гораздо более важные темы».