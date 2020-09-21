Cемейный терапевт: всё меньше и меньше людей будут готовы иметь детей

В рамках прошедшей на выходных панельной дискуссии «Долговечные отношения, счастливые семьи и здоровые дети» от Ассоциации семей партии «Отечество» семейный терапевт Кайя Капста-Форрестер из целевого учреждения Väärtustades Elu сказала, что, как правило, пары попадают на терапию на семь лет позже, чем надо, когда они уже имеют очень серьезные проблемы и находятся на грани развода.
«Многие люди, которые приходят на терапию, не справляются со своей взрослой жизнью, потому что они выросли в неполных семьях, - сказала Капста-Форрестер. - Зачастую у них самих есть дети-подростки, которые, в свою очередь, вообще не хотят иметь детей. Если мы будем воспринимать неполные семьи как единственно возможные отношения, все меньше и меньше людей будут готовы иметь детей. Нам необходимо активно повышать осведомленность общественности и учить молодых людей тому, как работают отношения. Вопросы создания семьи и взаимоотношений нужно чаще поднимать в обществе, и обсуждать не романтику, а гораздо более важные темы».
В панельной дискуссии приняли участие депутат Рийгикогу Прийт Сибуль, председатель правления целевого учреждения Väärtustades Elu Кайя Капста-Форрестер, член правления Круглого стола женских ассоциаций Эстонии Эха Рейтельманн, член Рийгикогу Юллар Сааремяэ, советник по вопросам народонаселения и семейной политики Министерства внутренних дел Герли Лехе.
Цель Ассоциация семей «Отечества» - работать над тем, чтобы жители Эстонии ценили и заботились о воспитании детей, их благосостоянии и хороших семейных отношениях.