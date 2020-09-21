ВОЗ одобрила испытания полынного напитка от COVID-19

Как сообщает 21 сентября РИА Новости, это традиционный напиток на основе полыни. Его эффективность при малярии доказана, а сейчас на Мадагаскаре и в некоторых других африканских странах он используется под названием COVID-Organics, или CVO.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать его, и ему навстречу пошли эксперты регионального комитета по традиционной медицине для COVID-19, сформированного ВОЗ, Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и комиссии по социальным вопросам Африканского союза.

ВОЗ одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание. «Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта», — говорится в заявлении.

«Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства», — подчеркнул директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.