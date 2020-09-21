Полиция задержала 35-летнего мужчину в качестве подозреваемого в поджоге мусоровозов

Ранним утром 20 сентября Центр тревоги получил сообщение о том, что на станции по переработке отходов в сее Сельяметса горят два мусоровоза.

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, информация, собранная на месте происшествия, указывала на поджог. Было возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств пожара.

Кютт сказал, что утром того же дня полицейские задержали в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину. "Мы очень благодарны внимательному местному жителю, который заметил предполагаемого поджигателя недалеко от места пожара и не позволил ему уйти до прибытия полицейского патруля", - сказал Кютт.

По словам Кютта, мужчину подозревают и в произошедшем 16 сентября рано утром поджоге ангара на этой же станции по переработке отходов. Причиненный пожарами ущерб еще устанавливается

По оценке прокуратуры, с учетом собранных к настоящему времени улик предъявление подозрения в совершении преступления абсолютно оправданно, и задержание подозреваемого необходимо для предотвращения новых преступлений.

"Согласно подозрению, этот человек за очень короткое время вызвал два пожара. Это человек, который ранее был осужден за уголовное преступление", - сказала прокурор Теели Мяги, добавив, что существует риск, что на свободе мужчина может продолжать совершать преступления.