На Таллиннском Дне энергии расскажут климатических изменениях и экологичности

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, каждый житель Эстонии сталкивался с проблемами урбанизации, роста энергопотребления и климатических изменений.

«В этом вопросе на город возложена важная роль, поскольку в местах с высокой плотностью населения ощутимо выше и потребление электроэнергии. Стабильное отопление дома, бесперебойное энергоснабжение и отлаженное транспортное сообщение – неотъемлемые составляющие городской среды, наличие и важность которых мы замечаем лишь в моменты неполадок, - отметил Кландорф. – Таким образом, на нас возложена большая ответственность перед природой и важен вклад каждого. Адаптацией к изменениям климата и энергосбережением можно повседневно заниматься как на уровне общества, квартирного товарищества, так и отдельного человека».

«Климатические изменения все чаще побуждают людей и предприятия ставить цели по уменьшению экологического следа. Один из наиболее практичных способов - повышение энергоэффективности зданий. В фокусе нынешнего Дня энергии – методы, способствующие повышению эффективности ресурсов и адаптации к климатическим изменениям, - сказала организатор Дня энергии Пилле Арьякас из Таллиннского энергетического агентства. – На Таллиннском Дне энергии мы подискутируем на тему наилучшей стратегии будущего и практических советах, ведь каждое мало-мальски эффективное действие вносит свой вклад и, в конечном итоге, экономит средства».

Программа Дня энергии доступна на сайте Таллинна. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно до 22 сентября по ссылке. Всем зарегистрировавшимся отправят ссылку на трансляцию.