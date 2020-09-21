На Таллиннском Дне энергии расскажут о климатических изменениях и экологичности

В среду, 23 сентября, в 15:00 в Котле культуры состоится «Таллиннский День энергии 2020: Потепление климата и экологичное поведение», организованный в рамках Европейской недели действий по достижению Целей в области устойчивого развития (ESDW 2020). Все желающие могут зарегистрироваться на мероприятия и поучаствовать в дискуссиях на важные темы.
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, каждый житель Эстонии сталкивался с проблемами урбанизации, роста энергопотребления и климатических изменений.
«В этом вопросе на город возложена важная роль, поскольку в местах с высокой плотностью населения ощутимо выше и потребление электроэнергии. Стабильное отопление дома, бесперебойное энергоснабжение и отлаженное транспортное сообщение – неотъемлемые составляющие городской среды, наличие и важность которых мы замечаем лишь в моменты неполадок, - отметил Кландорф. – Таким образом, на нас возложена большая ответственность перед природой и важен вклад каждого. Адаптацией к изменениям климата и энергосбережением можно повседневно заниматься как на уровне общества, квартирного товарищества, так и отдельного человека».
«Климатические изменения все чаще побуждают людей и предприятия ставить цели по уменьшению экологического следа. Один из наиболее практичных способов - повышение энергоэффективности зданий. В фокусе нынешнего Дня энергии – методы, способствующие повышению эффективности ресурсов и адаптации к климатическим изменениям, - сказала организатор Дня энергии Пилле Арьякас из Таллиннского энергетического агентства. – На Таллиннском Дне энергии мы подискутируем на тему наилучшей стратегии будущего и практических советах, ведь каждое мало-мальски эффективное действие вносит свой вклад и, в конечном итоге, экономит средства».
Программа Дня энергии доступна на сайте Таллинна. Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно до 22 сентября по ссылке. Всем зарегистрировавшимся отправят ссылку на трансляцию.
День энергии организуют Таллиннское энергетическое агентство, концерн Utilitas и Эстонское общество силовых станций и центрального отопления. Таллиннское энергетическое агентство занимается планированием экологичного ведения энергетического хозяйства города и адаптации к климатическим изменениям, а также мотивирует общество к бережному использованию энергетических ресурсов. Действующий на всей территории Эстонии оператор теплостанций Utilitas уже на протяжении многих лет инвестирует в устойчивую энергетику с целью достичь экологичного и стабильного энергоснабжения в домах и использования отечественной возобновляемой энергии. Эстонское общество силовых станций и центрального отопления занимается продвижением центрального отопления в качестве экологичной альтернативы.