Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

"Министры обсуждали санкции против Белоруссии. И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

Боррель пояснил, что "одна страна не присоединилась к консенсусу".

Камень преткновения

"Нам нужно единогласное решение, но не хватает согласия одной страны, и эта страна – Кипр. Кипр не против санкций против Белоруссии как таковых, но... они считают, что в то же время санкции следует ввести и против Турции", - сказал Боррель.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что, как представители Кипра проинформировали коллег по ЕС, они не подпишут предложения о введении санкций в отношении белорусских чиновников, если страны Евросоюза также не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.

Агентство напомнило, что еще в июне Кипр предлагал добавить в санкционный список ЕС семь турецких компаний, но рассмотрение этого предложения продвигается "со скоростью улитки".

"На кону – престиж ЕС"

"Я сделаю все, что могу, чтобы добиться принятия санкций к следующему совету на уровне глав МИД ЕС", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что это необходимо сделать, "так как на кону – престиж ЕС".

Он предположил, что после переговоров позже на этой неделе глав государств и правительств стран ЕС вопрос о санкциях может сдвинуться с мертвой точки.

О санкциях против Лукашенко

Между странами ЕС пока нет единого мнения насчет того, нужно ли вводить санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил Боррель. По его словам, этот вопрос все еще обсуждается.

Боррель подчеркнул, что ряд стран исходят из того, что время для такого шага уже настало. Другие же не уверены, что со стратегической точки зрения было бы правильно вводить такие меры уже на этом этапе.