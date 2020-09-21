Силламяэская гимназия временно переходит на дистанционное обучение

Директор школы Арно Касенийт сказал, что двое зараженных учатся в разных группах и ситуация затронула большое число учеников и персонала. Чтобы избежать распространения болезни, школа будет на дистанционном обучении полторы недели, начиная со вторника, 22 сентября.

Директор отметил, что заразившиеся мальчики ездили на школьном автобусе из другого города. "В этом году на школьном автобусе ездит почти сто учеников", - сказал Арно Касенийт, добавив, что мальчики также тренируются вместе в одном спортивном клубе.

Сейчас гимназия взвешивает вариант дать родителям через полторы недели самим решить, отправлять ребенка в школу или нет. "Лучше организовывать работу, конечно, в ситуации, когда все либо в школе, либо на дистанционном обучении", - прокомментировал директор.