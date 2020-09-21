Партия реформ решила инициировать вотум недоверия Мартину Хельме

Возможность вынесения вотума реформисты обсуждали уже на прошлой неделе, но тогда решили дать министру возможность разъяснить свою позицию на совместном заседании спецкомиссий по контролю госбюджета и по борьбе с коррупцией, передает "Актуальная камера".