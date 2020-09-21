Пн, 21.09.2020
Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Марика Лиллеметс
Марика Лиллеметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Партия реформ решила инициировать вотум недоверия Мартину Хельме
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Партия реформ решила инициировать вотум недоверия Мартину Хельме

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Оппозиционная Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру финансов от Консервативной народной партии (EKRE) Мартину Хельме из-за договора с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, передает Rus.ERR.

Возможность вынесения вотума реформисты обсуждали уже на прошлой неделе, но тогда решили дать министру возможность разъяснить свою позицию на совместном заседании спецкомиссий по контролю госбюджета и по борьбе с коррупцией, передает "Актуальная камера".

"Да, мы начали составлять заявление о выражении вотума недоверия и собирать подписи. Для нас важно, чтобы Мартин Хельме перестал как можно быстрее наносить ущерб эстонскому государству", - прокомментировала председатель Партии реформ Кая Каллас.

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