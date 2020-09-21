Партия реформ решила инициировать вотум недоверия Мартину Хельме

Оппозиционная Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру финансов от Консервативной народной партии (EKRE) Мартину Хельме из-за договора с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan, передает Rus.ERR.
Возможность вынесения вотума реформисты обсуждали уже на прошлой неделе, но тогда решили дать министру возможность разъяснить свою позицию на совместном заседании спецкомиссий по контролю госбюджета и по борьбе с коррупцией, передает "Актуальная камера".
"Да, мы начали составлять заявление о выражении вотума недоверия и собирать подписи. Для нас важно, чтобы Мартин Хельме перестал как можно быстрее наносить ущерб эстонскому государству", - прокомментировала председатель Партии реформ Кая Каллас.