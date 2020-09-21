Нарва и Ивангород провели традиционный совместный праздник - на этот раз по видеосвязи

Ежегодно два пограничных города, которые ведут совместные проекты с финансовой помощью ЕС, отмечают День европейского сотрудничества. В прошлые годы на двух берегах одновременно запускали в небо шарики или спускали на воду бумажные кораблики, в 2019 году состоялся поход по речным променадам на обоих берегах, которые были построены в рамках одного проекта. На этот раз провели творческий конкурс, победителей которого пришлось награждать в Нарве и Ивангороде отдельно. Тем не менее, совместные проекты продолжаются, хоть и осложняются из-за закрытых границ. Так, на прошлой неделе Ивангород объявил конкурс госпоставки на строительство следующего участка набережной. Такой конкурс готовится и в Нарве.
Конкурс без границ в ответ на закрытые границы
В понедельник в нарвском ДК “Ругодив” наградили победителей и участников совместного творческого конкурса, который проводили власти Нарвы и Ивангорода. Из-за закрытых границ пришлось в Нарве награждать только победителей с эстонской стороны, а победители с российской стороны позже получат призы в Ивангороде. Но в празднике в “Ругодиве” участвовал и мэр Ивангорода Александр Соснин и сотрудники его администрации - по видеосвязи.
По словам руководителя нарвского Отдела проектов Анне Веево, жюри конкурса было единым и работало также по видеосвязи. Вопреки закрытым границам, конкурс объявили без границ - на него можно было прислать произведения любого жанра, не было и возрастных ограничений, в результате в нем участвовали и школьники, и пенсионеры.
Например, жюри особо отметило школьника Владимира Сафронова, который снял пластилиновый мультфильм про приграничные города. Певец и актер из Йыхви Илья Масляков представил на конкурс клип на собственную песню о закрытых границах. Несколько призов получили дети с особыми потребностями из НКО Lapsele Oma Kodu. А приз зрительских симпатий на творческом конкурсе достался художнику Олегу Строганову за картину с изображением Нарвского замка.
Совместные проекты на двух берегах продолжаются
Тем временем совместные проекты приграничного сотрудничества продолжаются и с закрытыми границами. Как рассказала Наталья Орава из Департамента городского развития и экономики, в Нарве готовится конкурс госпоставки на продолжение променада по косе на Липовой ямке. На прошлой неделе Ивангород объявил конкурс на строительство променада от уже построенной части до пограничного моста.
Также готовится дальнейшее развитие двух крепостей. В рамках совместного проекта в нарвском замке заменят коммуникации, приведут в порядок бастион Кристервалл и построят лестницу из замка на улицу Рая. В ивангородской крепости восстановят большой амбар, от которого сейчас сохранились только стены.
Также Нарва ведет совместный проект с российским городом Сланцы. Как рассказала руководитель проекта Анна Карина, в его ходе в Нарве будет приведен в порядок порт Кулгу на водохранилище, а в Сланцах благоустроят причал на реке Плюсса, которая впадает в Нарвское водохранилище.
В рамках приграничного сотрудничества идут также проекты, не связанные со строительством инфраструктуры. Ученики Нарвского языкового лицея и Кировского колледжа из Санкт-Петербурга создали совместные ученические фирмы, которые должны были работать через границу. Начало проекта успешно прошло в начале года в Нарве, но продолжение, запланированное в России, теперь пришлось отложить. В онлайн перешел проект Нарвы и Пскова, в ходе которого несколько семей из двух городов походили совместное обучение.
Также существует проект ученых из России и Эстонии по оценке изучению пограничной реки - до его начала даже оценки полноводности Наровы в двух странах отличались на величину до 40%.