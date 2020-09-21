Нарва и Ивангород провели традиционный совместный праздник - на этот раз по видеосвязи

Конкурс без границ в ответ на закрытые границы

В понедельник в нарвском ДК “Ругодив” наградили победителей и участников совместного творческого конкурса, который проводили власти Нарвы и Ивангорода. Из-за закрытых границ пришлось в Нарве награждать только победителей с эстонской стороны, а победители с российской стороны позже получат призы в Ивангороде. Но в празднике в “Ругодиве” участвовал и мэр Ивангорода Александр Соснин и сотрудники его администрации - по видеосвязи.

По словам руководителя нарвского Отдела проектов Анне Веево, жюри конкурса было единым и работало также по видеосвязи. Вопреки закрытым границам, конкурс объявили без границ - на него можно было прислать произведения любого жанра, не было и возрастных ограничений, в результате в нем участвовали и школьники, и пенсионеры.

Например, жюри особо отметило школьника Владимира Сафронова, который снял пластилиновый мультфильм про приграничные города. Певец и актер из Йыхви Илья Масляков представил на конкурс клип на собственную песню о закрытых границах. Несколько призов получили дети с особыми потребностями из НКО Lapsele Oma Kodu. А приз зрительских симпатий на творческом конкурсе достался художнику Олегу Строганову за картину с изображением Нарвского замка.

Мэр Ивангорода участвует в награждении победителей конкурса по видеосвязи. ФОТО: Николай Андреев

Совместные проекты на двух берегах продолжаются

Тем временем совместные проекты приграничного сотрудничества продолжаются и с закрытыми границами. Как рассказала Наталья Орава из Департамента городского развития и экономики, в Нарве готовится конкурс госпоставки на продолжение променада по косе на Липовой ямке. На прошлой неделе Ивангород объявил конкурс на строительство променада от уже построенной части до пограничного моста.

Также готовится дальнейшее развитие двух крепостей. В рамках совместного проекта в нарвском замке заменят коммуникации, приведут в порядок бастион Кристервалл и построят лестницу из замка на улицу Рая. В ивангородской крепости восстановят большой амбар, от которого сейчас сохранились только стены.

Также Нарва ведет совместный проект с российским городом Сланцы. Как рассказала руководитель проекта Анна Карина, в его ходе в Нарве будет приведен в порядок порт Кулгу на водохранилище, а в Сланцах благоустроят причал на реке Плюсса, которая впадает в Нарвское водохранилище.

В рамках приграничного сотрудничества идут также проекты, не связанные со строительством инфраструктуры. Ученики Нарвского языкового лицея и Кировского колледжа из Санкт-Петербурга создали совместные ученические фирмы, которые должны были работать через границу. Начало проекта успешно прошло в начале года в Нарве, но продолжение, запланированное в России, теперь пришлось отложить. В онлайн перешел проект Нарвы и Пскова, в ходе которого несколько семей из двух городов походили совместное обучение.