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Очередная крупная финансовая утечка продемонстрировала, как международные банки дают возможность перемещать огромные потоки сомнительных денег, зачастую даже не зная, кто именно является их клиентом, пишет Русская служба Би-би-си.

В центре внимания журналистов-расследователей оказались несколько банков, которые базируются в деловом районе Лондона Канэри-Уорф

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и репортеры из более чем сотни СМИ по всему миру получили доступ к так называемым файлам FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США.

В основном журналисты изучали так называемые отчеты о подозрительной деятельности (SARs, suspicious activity reports), которые банки направляют регулятору, заметив подозрительную транзакцию. Само по себе предоставление этих отчетов не говорит о том, что клиенты нарушают закон.

Благодаря утекшим документам, стало, например, известно, что близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций (сам бизнесмен назвал выводы расследователей бредом).

Другая часть документов рассказывает о том, что супруг крупного донора британской консервативной партии мог получить 8 млн долларов от близкого Кремлю бизнесмена Сулеймана Керимова.

Среди журналистов, изучавших документы, были репортеры программы Би-би-си "Панорама".

Они также узнали, что бизнесмен Семен Могилевич, некогда входивший в число самых разыскиваемых ФБР людей, смог открыть счет в лондонском офисе американского банка, а российский олигарх Роман Абрамович тайно покупал футболистов и финансирует организацию, занимающуюся строительством еврейских поселений в Восточном Иерусалиме.

Деньги для босса

Изучая документы FinCEN, "Панорама" обнаружила, что лондонский офис банка JP Morgan позволил открыть у себя счет офшорной компании ABSI. За несколько лет эта компания провела через банк более миллиарда долларов.

Затем, пять лет назад, JP Morgan обнаружил, что ABSI может быть связана с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого в американской прессе иногда называют "боссом боссов российской мафии".

Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США. Сам он в беседах с журналистами называл себя "бизнесменом средней руки".

Семен Могилевич BBC В разговорах с журналистами Семен Могилевич упоминал, что отмыл деньги лишь однажды: постирав рубашку с забытыми в кармане пятью долларами.

Могилевич отрицает все обвинения в отмывании денег. Утекшие документы не доказывают, что он руководил ABSI, но банковские регуляции обязывают кредитные учреждения знать, кто именно является их клиентом.

Из внутренних документов JP Morgan следует, что банк не был уверен в том, кто именно владел ABSI, и не знал происхождение денег, которые поступали на счет этой компании.

В одном случае ABSI получила 76 млн долларов от российской компании, которая в данный момент находится в санкционном списке. А еще одна компания, с которой работала ABSI, находится в центре крупного уголовного расследования.

Банкам запрещено публично обсуждать свои отчеты о подозрительной деятельности. В официальном комментарии для Би-би-си JP Morgan заявил, что "соблюдает все законы и правила".

В банке также отметили, что тратят сотни миллионов долларов на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и попытками обойти экономическими санкции.

Маленькие тайны большого футбола

Roman Abramovich Getty Images

Изучая документы FinCEN, Би-би-си также обнаружила, что владелец футбольного клуба "Челси", олигарх Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании.

В результате это могло приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть игроками других клубов, играющих против "Челси".

Из документов FinCEN следует, что в 2016 году одна из компаний бизнесмена на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму 156 млн долларов другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же 156 млн долларов в одну компанию - Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

По информации "Панорамы", Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу.

Название этой компании появлялось в СМИ в связи с запрещенной ныне практикой TPO (third-party ownership, или "владение третьей стороной") - когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. Это значит, что инвесторы, например, могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба.

Судя по документам, имеющимся в распоряжении "Панорамы", Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского "Спортинга" играл против "Челси" в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле.

Помимо этого, Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока "Спортинга", а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича 2,6 млн евро.

Владение правами на игроков третьими лицами было запрещено в английской Премьер-лиге в 2008 году. ФИФА ввела аналогичный запрет в 2015 году - через год после матча между "Спортингом" и "Челси". Теперь это запрещено правилам футбольных ассоциаций во всех странах мира.

Представители Абрамовича сказали "Панораме", что поднятые программой вопросы не могут считаться правонарушениями, поскольку "относятся к моменту до того, как ФИФА изменила свои правила".

"Тот факт, что транзакции могли быть конфиденциальными, не означает, что они были незаконными или иным образом нарушали действующие на тот момент правила или нормы", - отметили представители бизнесмена.

Extract from SAR mentioning Roman Abramovich BBC

"Щедрый сторонник Израиля"

На этом упоминания Романа Абрамовича в документах FinCEN не заканчиваются.

"Панорама" установила, что компании, принадлежащие бизнесмену, жертвовали миллионы долларов организации, которая поддерживает строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права данные поселения считаются незаконными.

С 2006 по 2018 год Leiston Holdings и еще три офшорные компании, принадлежавшие Абрамовичу, перевели не менее 100 млн долларов компании "Элад", которая спонсирует развитие израильских поселений, а также руководит проведением новых археологическими раскопок на территории иерусалимского района под названием "Город Давида".

Проведение новых археологических раскопок на этих землях также считается незаконным с точки зрения международного права.

Представители "Элада" заявили Би-би-си, что никогда не скрывали источники своего финансирования и соблюдают все израильские законы и постановления. В отчетах "Элада" действительно упоминаются компании, принадлежащие Абрамовичу, который в 2018 году стал гражданином Израиля.

Представитель Романа Абрамовича сказал, что бизнесмен "пожертвовал более пятисот миллионов долларов на поддержку здравоохранения, науки, образования и еврейских общин" и что он "является преданным и щедрым сторонником Израиля и иудейских общин".

FinCEN Files strap BBC

О чем говорит досье FinCEN ?

Алексей Калмыков, экономический обозреватель Би-би-си:

Мир все активнее борется с отмыванием денег, но до победы далеко - это, возможно, главный итог утечки FinCEN. Тысячи документов задали вопросы, на которые придется дать ответы, и указали на дыры в законах и надзоре, которыми пользуются нечистоплотные платежеспособные товарищи.

За приоткрытой кулисой на мгновение мелькнуло бурное движение триллионов долларов. Но что именно оно означает и нужно ли кидаться что-то менять, ясно не стало.

К журналистам утекли 2500 сообщений о подозрительных платежах (SAR) с начала века и по 2017 год. За это время власти США получили десятки миллионов таких отчетов. Не затронутые утечкой 2018-2020 годы пополнили архивы FinCEN еще почти на 6 млн SAR, из них примерно половина - от банков.

Отправив SAR, банки выполнили одно из своих обязательств в деле борьбы с грязными деньгами. Они выделили из миллионов платежей те, что попадают под критерии сомнительных, и сообщили куда следует. Чтобы понять, есть ли тут повод для беспокойства, необходимо получить ответ на четыре вопроса.

Мог ли банк знать еще до платежа, что его клиент сомнителен; подтвердилось ли подозрение в том, что платеж нарушает закон; были ли приняты меры по итогам проверки; и если меры приняты не были, то почему?

В самих утекших SAR нет ответов на эти вопросы. Журналисты как раз пытаются их раскопать, сопоставляя факты.

Если они смогут доказать, что банк сознательно имел дело со злодеями либо проверял клиентов спустя рукава (но потом все же сдал куда следует), вопросы возникнут к банкам.

Если выяснится, что власти сидели на кипе доказательств, но не пресекли преступную деятельность, объясняться придется чиновникам и следователям. Кто знает, вдруг власти санкционировали сомнительный платеж наркодельцу средней руки, чтобы в итоге поймать наркобарона?

Или они потребовали от банка не закрывать счет подозрительной компании до завершения расследования? Отдел, заполняющий SAR, об этом не узнает и продолжит отправлять кляузы в центр.

Трудно ожидать откровений и от банков, и от правоохранительных органов о деталях и провалах их борьбы с финансированием терроризма или отмыванием денег наркокартелей. Зато мы наверняка не раз услышим о тайне следствия, операциях прикрытия и том, что самые тщательные проверки были проведены в полном соответствии с требованиями законодательства.

А вот чего можно ожидать - так это новых призывов ужесточить надзор, как это было после предыдущих утечек финансовых документов. Мир и так движется в этом направлении не первый год, и пусть банкиры кажутся главными героями новой пьесы "Файлы FinCEN", они в этой трагедии лишь хор.

Можно заставить банки еще активнее проверять клиентов и сообщать хоть обо всех платежах, но для победы над мировой прачечной нужен прогресс в трех других областях.

Придется унифицировать формы сбора данных о сомнительных платежах и улучшить технологии их обработки. Обеспечить каким-то образом международную кооперацию и обмен данными между не доверяющими другу другу юрисдикциями, вроде России и Великобритании.