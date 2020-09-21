Джокович выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме

В финале турнира, входящего в серию "Мастерс" он нанес поражение представителю Аргентины Диего Шварцаму (номер 15 в рейтинге ATP). Результат встречи – 7:5, 6:3 в пользу серба. Ее продолжительность составила 1 час 54 минуты.

Джокович выиграл турнир в пятый раз. Предыдущий его триумф датирован 2015 годом. Наиболее титулованный участник – испанец Рафаэль Надаль. Он выигрывал соревнование девять раз, включая два предыдущих турнира.