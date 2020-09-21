В воздушном пространстве Балтии начались двухдневные авиаучения Ramstein Alloy

"Международный центр воздушных операций, страна-организатор Эстония и другие страны-участницы запланировали еще одну сложную программу по отработке различных тактик, приемов и процедур с самолетами быстрого реагирования", - сказал заместитель командующего Центром международных воздушных операций Эстонии бригадный генерал Эндрю Хансен.

"Регулярные учения и сотрудничество с региональными союзниками и партнерами крайне необходимы для обеспечения существования эффективных ВВС, которые защищали бы Балтийский регион. Включение самолетов-заправщиков и самолетов раннего предупреждения и управления воздушным пространством НАТО с возможностью выполнения задач воздушной поддержки на ближних дистанциях для командующих эстонскими военно-воздушными силами внесет значительный вклад в учения и сделает их полезными для повышения готовности альянса ", - добавил Хансен.

Учения проводятся трижды в год, на этот раз ведущую роль в них играют эстонские воздушные силы. В ходе учений отрабатываются процедуры связи и управления, а также различные упражнения по обеспечению воздушной безопасности. На учениях проигрываются прерывание связи и сопровождение самолетов, обнаружение медленно движущихся летательных средств, поисково-спасательные работы, дозаправка в воздухе, отработка авиационной поддержки ближнего действия с эстонским подразделением тактической поддержки и бои различных типов самолетов.

Помимо дислоцированных в Эмари и Шяуляе немецких и итальянских истребителей в учениях принимают участие летчики из Финляндии, Швеции, Норвегии, Польши, Нидерландов и Португалии. Всего более 20 самолетов. В воздушном пространстве Балтии во время учений будет присутствовать самолет системы раннего предупреждения и управления воздушным пространством НАТО AWACS E-3, который по плану завтра вылетит из Таллина. Параллельно с Ramstein Alloy проходят совместные балтийские учения Ramstein Guard, на которых отрабатывается взаимодействие систем воздушного наблюдения в условиях радиоэлектронных военных действий.