Коронадетектив рассказала, кто отправил на карантин одну из крупнейших школ Таллинна

- Следят только за сознательными гражданами
- Иногда больные боятся не пойти на работу
- Число завозных случаев сократилось вдвое
- За нарушение грозит штраф до 9 600 евро
На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская.
Выдержки из беседы:
– Насколько работа коронадетектива похожа на работу настоящего детектива?
– Во многом похожа. Нам приходится очень многое выяснять, потом сравнивать, анализировать и сопоставлять полученную информацию с фактами. Мы опираемся на опросы заболевшего, его близких контактов и врачей.
– Сколько детективов сейчас на передовой?
– Порядка 28-30 человек опрашивают заболевших. Охватить всех контактировавших нам помогают работники других отделов Департамента здоровья. В Ляэнемереской гимназии к работе был привлечен даже робот, поскольку объем работы оказался огромным – большое количество классов отправлено в изоляцию.
– Как проник коронавирус в гимназию Ляэнемере?
– Через ученика 5 класса, который заразился от мамы, подхватившей коронавирус на работе – в фирме, не обслуживающей клиентов: речь идет об электронной обработке документации. Предположительно, мама пятиклассника контактировала с коллегой-иностранцем, проживающим в Эстонии, который, в свою очередь, заразился коронавирусом в религиозной общине (пояснения были даны после эфира - прим.ред.).
– Ситуация с коронавирусом усложняется с каждым днем?
– Да, это так.
– Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?
– Если в ходе опроса выясняется, что человек скрывает или дает недостоверную информацию, или же не выполняет предписание изоляции, мы имеем право передать дело в полицию или сами составляем протокол о нарушении требований.
Сейчас люди более дисциплинированы, а вот летом чаще нарушали правила, игнорируя самоизоляцию. Людей даже штрафовали. Размер штрафов составлял от 200 до 2000 евро.
– Трудно в это поверить, поскольку ваша коллега Ирина Донченко еще в начале августа утверждала, что нарушителей отследить очень сложно, поскольку не существует единой базы данных тех, кто должен находиться в самоизоляции…
– Я имела в виду тех, кто пересекал границу весной и был внесен в базу данных полицейских.
– А летом вы отслеживали тех, кто находился в странах красной зоны и не сообщал об этом по возвращении? Известно, что прилетавшие из Америки и других эпидемиологически неблагополучных стран фиксировали только транзитные пункты зеленой зоны и не сидели в карантине.
– Такие варианты были возможны, но эти контакты мы не отслеживали. К нам попадали только те иностранцы, которых работодатель или учебное заведение направляли на тестирование, подтверждавшее, что у них коронавирус.
– То есть, в основном вы наблюдаете за сознательными гражданами, которые оставили где-либо след, который мог быть связан с коронавирусом?
– Да! Речь идет о тех, кто прибыл в страну и сдал анализы.
– Как вы идете по следу вируса и выявляете очаги?
– Дело ограничивается расспросами. Мы просим заболевшего восстановить в своей памяти все контакты за предыдущие две недели.
– Ведете ли вы слежку за контактировавшими? Насколько жестко действуете?
– Мы объясняем людям, чем они рискуют, не предоставляя информацию и нарушая закон о предотвращении распространения заболевания.
– Что им грозит?
– Все заболевшие и контактировавшие с ними должны находиться в самоизоляции.
– Если выясняется, что дискотеку посетил больной коронавирусом, все ли посетители дискотеки должны отправиться в карантин?
– Опрашивается только близкий круг контактов, которых назовет сам заразившийся. Остальные не должны сидеть на карантине. Им необходимо просто следить за своим здоровьем в течение двух недель.
– Как реагируют люди на звонки коронадетективов? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?
– Реагируют по-разному. Некоторые не верят, что заболели. Речь идет о бессимптомных случаях. Они могут запросить через семейного врача повторный тест и заказать платный анализ. Как правило, результат подтверждается. В редчайших случаях приходит негативный ответ.
– Есть ли такие, кто отказывается оставаться дома, поскольку неявка на работу оставит их без средств к существованию?
– Такие случаи бывают.
– Как часто люди не знают, где заразились?
– Примерно 10% не знают, где подхватили инфекцию.
– Где чаще всего заражаются коронавирусом?
– На днях рождения и других массовых мероприятиях, а также в рабочих коллективах, школах и детских садах. Дети болеют бессимптомно или имеют признаки легкого недомогания, и родители недооценивают проблему.
– Насколько опасен общественный транспорт?
– Здесь не так много случаев заражения, но риск не исключен.
– На каком месте находятся завозные случаи?
– Две недели назад число завозных случаев составляло 19%, а на прошлой неделе - уже 10%.
– Как назначается повторное тестирование для тех, кто первичную проверку проходит в аэропорту?
– Можно ли ждать ужесточения действий со стороны Департамента здоровья?
– Вполне возможно. Со стороны департамента могут быть сделаны соответствующие предложения правительству, за ним – решающее слово.
Смотрите интервью в повторе!
- Следует ли бояться коронаслежки?
- Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?
- Как реагируют на звонки коронадетективов люди? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?
- Как часто заболевшие не знают, где заразились? Где чаще всего подхватывают коронавирус?
- Каждый ли контактировавший с больным попадает в поле зрения коронадетектива?
- Применяются ли санкции?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja