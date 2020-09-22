Коронадетектив рассказала, кто отправил на карантин одну из крупнейших школ Таллинна

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская.

Выдержки из беседы:

– Насколько работа коронадетектива похожа на работу настоящего детектива?

– Во многом похожа. Нам приходится очень многое выяснять, потом сравнивать, анализировать и сопоставлять полученную информацию с фактами. Мы опираемся на опросы заболевшего, его близких контактов и врачей.

– Сколько детективов сейчас на передовой?

– Порядка 28-30 человек опрашивают заболевших. Охватить всех контактировавших нам помогают работники других отделов Департамента здоровья. В Ляэнемереской гимназии к работе был привлечен даже робот, поскольку объем работы оказался огромным – большое количество классов отправлено в изоляцию.

– Как проник коронавирус в гимназию Ляэнемере?

– Через ученика 5 класса, который заразился от мамы, подхватившей коронавирус на работе – в фирме, не обслуживающей клиентов: речь идет об электронной обработке документации. Предположительно, мама пятиклассника контактировала с коллегой-иностранцем, проживающим в Эстонии, который, в свою очередь, заразился коронавирусом в религиозной общине (пояснения были даны после эфира - прим.ред.).

– Ситуация с коронавирусом усложняется с каждым днем?

– Да, это так.

Мы уже думаем, что наших сил может не хватить. Работу придется реорганизовывать. 1

– Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?

– Если в ходе опроса выясняется, что человек скрывает или дает недостоверную информацию, или же не выполняет предписание изоляции, мы имеем право передать дело в полицию или сами составляем протокол о нарушении требований.

Сейчас люди более дисциплинированы, а вот летом чаще нарушали правила, игнорируя самоизоляцию. Людей даже штрафовали. Размер штрафов составлял от 200 до 2000 евро.

– Трудно в это поверить, поскольку ваша коллега Ирина Донченко еще в начале августа утверждала, что нарушителей отследить очень сложно, поскольку не существует единой базы данных тех, кто должен находиться в самоизоляции…

– Я имела в виду тех, кто пересекал границу весной и был внесен в базу данных полицейских.

– А летом вы отслеживали тех, кто находился в странах красной зоны и не сообщал об этом по возвращении? Известно, что прилетавшие из Америки и других эпидемиологически неблагополучных стран фиксировали только транзитные пункты зеленой зоны и не сидели в карантине.

– Такие варианты были возможны, но эти контакты мы не отслеживали. К нам попадали только те иностранцы, которых работодатель или учебное заведение направляли на тестирование, подтверждавшее, что у них коронавирус.

– То есть, в основном вы наблюдаете за сознательными гражданами, которые оставили где-либо след, который мог быть связан с коронавирусом?

– Да! Речь идет о тех, кто прибыл в страну и сдал анализы.

– Как вы идете по следу вируса и выявляете очаги?