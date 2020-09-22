Вт, 22.09.2020
Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Марика Лиллеметс
Марика Лиллеметс
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  • Коронадетектив рассказала, кто отправил на карантин одну из крупнейших школ Таллинна
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Коронадетектив рассказала, кто отправил на карантин одну из крупнейших школ Таллинна

  • Следят только за сознательными гражданами
  • Иногда больные боятся не пойти на работу
  • Число завозных случаев сократилось вдвое
  • За нарушение грозит штраф до 9 600 евро

На передовую борьбы с пандемией вышли коронадетективы. За кем они устанавливают слежку? Как выявляются источники заражения?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший инспектор Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья, коронадетектив Наталья Выжелевская.

Выдержки из беседы:

– Насколько работа коронадетектива похожа на работу настоящего детектива?

– Во многом похожа. Нам приходится очень многое выяснять, потом сравнивать, анализировать и сопоставлять полученную информацию с фактами. Мы опираемся на опросы заболевшего, его близких контактов и врачей.

– Сколько детективов сейчас на передовой?

– Порядка 28-30 человек опрашивают заболевших. Охватить всех контактировавших нам помогают работники других отделов Департамента здоровья. В Ляэнемереской гимназии к работе был привлечен даже робот, поскольку объем работы оказался огромным – большое количество классов отправлено в изоляцию.

– Как проник коронавирус в гимназию Ляэнемере?

– Через ученика 5 класса, который заразился от мамы, подхватившей коронавирус на работе – в фирме, не обслуживающей клиентов: речь идет об электронной обработке документации. Предположительно, мама пятиклассника контактировала с коллегой-иностранцем, проживающим в Эстонии, который, в свою очередь, заразился коронавирусом в религиозной общине (пояснения были даны после эфира - прим.ред.).

– Ситуация с коронавирусом усложняется с каждым днем?

–  Да, это так.

Мы уже думаем, что наших сил может не хватить. Работу придется реорганизовывать.

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– Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются? 

– Если в ходе опроса выясняется, что человек скрывает или дает недостоверную информацию, или же не выполняет предписание изоляции, мы имеем право передать дело в полицию или сами составляем протокол о нарушении требований.

Сейчас люди более дисциплинированы, а вот летом чаще нарушали правила, игнорируя самоизоляцию. Людей даже штрафовали. Размер штрафов составлял от 200 до 2000 евро.  

– Трудно в это поверить, поскольку ваша коллега Ирина Донченко еще в начале августа утверждала, что нарушителей отследить очень сложно, поскольку не существует единой базы данных тех, кто должен находиться в самоизоляции…

– Я имела в виду тех, кто пересекал границу весной и был внесен в базу данных полицейских.

– А летом вы отслеживали тех, кто находился в странах красной зоны и не сообщал об этом по возвращении? Известно, что прилетавшие из Америки и других эпидемиологически неблагополучных стран фиксировали только транзитные пункты зеленой зоны и не сидели в карантине.

– Такие варианты были возможны, но эти контакты мы не отслеживали. К нам попадали только те иностранцы, которых работодатель или учебное заведение направляли на тестирование, подтверждавшее, что у них коронавирус.

– То есть, в основном вы наблюдаете за сознательными гражданами, которые оставили где-либо след, который мог быть связан с коронавирусом?

– Да! Речь идет о тех, кто прибыл в страну и сдал анализы.

– Как вы идете по следу вируса и выявляете очаги?

– Дело ограничивается расспросами. Мы просим заболевшего восстановить в своей памяти все контакты за предыдущие две недели.

– Ведете ли вы слежку за контактировавшими? Насколько жестко действуете?

– Мы объясняем людям, чем они рискуют, не предоставляя информацию и нарушая закон о предотвращении распространения заболевания.

– Что им грозит?

–  Все заболевшие и контактировавшие с ними должны находиться в самоизоляции.

За нарушение требования самоизоляции предусмотрен штраф до 9о00 евро. Юридическому лицу – 32 000 евро.

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–  Если выясняется, что дискотеку посетил больной коронавирусом, все ли посетители дискотеки должны отправиться в карантин?

–  Опрашивается только близкий круг контактов, которых назовет сам заразившийся. Остальные не должны сидеть на карантине. Им необходимо просто следить за своим здоровьем в течение двух недель.

– Как реагируют люди на звонки коронадетективов? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?

– Реагируют по-разному. Некоторые не верят, что заболели. Речь идет о бессимптомных случаях. Они могут запросить через семейного врача повторный тест и заказать платный анализ. Как правило, результат подтверждается. В редчайших случаях приходит негативный ответ.

– Есть ли такие, кто отказывается оставаться дома, поскольку неявка на работу оставит их без средств к существованию?

– Такие случаи бывают.

Людей очень волнует, что первые дни больничного больше не компенсируются. Нам предъявляют такие претензии.

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– Как часто люди не знают, где заразились?

– Примерно 10% не знают, где подхватили инфекцию.

– Где чаще всего заражаются коронавирусом?

– На днях рождения и других массовых мероприятиях, а также в рабочих коллективах, школах и детских садах. Дети болеют бессимптомно или имеют признаки легкого недомогания, и родители недооценивают проблему.

– Насколько опасен общественный транспорт?

– Здесь не так много случаев заражения, но риск не исключен.

– На каком месте находятся завозные случаи?

– Две недели назад число завозных случаев составляло 19%, а на прошлой неделе - уже 10%.

– Как назначается повторное тестирование для тех, кто первичную проверку проходит в аэропорту?

– Всем прибывшим через неделю позвонят и назначат повторное тестирование. Если звонок не поступил, нужно самим обратиться в центр тестирования на коронавирус по телефону 6780000.

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– Можно ли ждать ужесточения действий со стороны Департамента здоровья?

– Вполне возможно. Со стороны департамента могут быть сделаны соответствующие предложения правительству, за ним – решающее слово.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: кого и как выслеживают коронадетективы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

  • Следует ли бояться коронаслежки?
  • Как далеко могут зайти коронадетективы? Какие методы используются?
  • Как реагируют на звонки коронадетективов люди? Сопротивляются ли они рекомендациям оставаться дома?
  • Как часто заболевшие не знают, где заразились? Где чаще всего подхватывают коронавирус?
  • Каждый ли контактировавший с больным попадает в поле зрения коронадетектива?
  • Применяются ли санкции?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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