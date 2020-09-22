ЭФС просит правительство разрешить сборным Эстонии играть домашние матчи дома

Эстонский футбольный союз (ЭФС) просит правительство разрешить главной, молодежной и женской сборным страны провести ближайшие домашние матчи в Эстонии, пишет Rus.ERR.
Для этого соперникам сборных Эстонии необходимо предоставить специальное разрешение на краткосрочный въезд в страну без применения карантинных ограничений.
Соответствующая просьба содержится в письме, которое накануне премьер-министру Юри Ратасу и министру культуры Тынису Лукасу отправил президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.
Футбольные власти надеются на скорейший ответ правительства, поскольку до 24 сентября им нужно сообщить УЕФА, где пройдут ближайшие домашние поединки мужской, женской и молодежной сборных Эстонии.