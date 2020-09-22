Утечка банковских данных: российские владельцы “Йокерита” подозреваются в отмывании денег

Банки десятки раз сообщали властям, что подозревают бизнесменов Владимира Потанина и Олега Дерипаску в отмывании денег. Речь идет о переводе миллиардов евро в офшоры.

Потанин и Дерипаска являются владельцами Норникеля. Финская дочерняя компания Норникеля Nornickel Harjavalta владеет 40 % акций “Йокерита”. Остальные 60 % акций принадлежат легендарному финскому хоккеисту Яри Курри.

Утечка не содержит данных о денежных операциях, связанных с финским хоккейным клубом.

Потанин и Дерипаска отказались комментировать новость журналистам Yle.