Страх и ненависть в Какумяэ: соседство с экс-зятем превратило жизнь четы пенсионеров в ад

В таллиннском районе Какумяэ между соседями по дому разгорелась нешуточная война, в результате которой двое пожилых людей могут оказаться без крыши над головой.
Конфликт связан с тем, что 74-летняя Мильви и ее 78-летний муж живут под одной крышей со своим бывшим зятем Раймо, хотя дочь Мильви Майре в прошлом году развелась с мужем и переехала.
Мильви и Велло много лет жили в двухкомнатной квартире в Мустамяэ, пока 14 лет назад их зять Раймо не предложил им переехать в уютный дом в Какумяэ. Раймо и Майре жили на одной половине дома, Велло и Мильве получили в свое распоряжение часть дома над гаражом.
Последний год, по словам самой Мильви, был для нее сущим адом. Начиная с того момента как ее дочь покинула этот дом, пожилая женщина была вынуждена терпеть от бывшего зятя постоянные издевательства.
Вся история началась с того, что отец Раймо подарил сыну большой и солидный участок земли в Какумяэ. Затем Майре продала свою трехкомнатную квартиру в Мустамяэ и стала помогать мужу в строительстве дома. В какой-то момент молодые предложили Мильви и Велло тоже переехать в их дом.
"У него не было денег на строительство, и они начали строить дом за счет продажи трехкомнатной квартиры, потом они сказали - продавайте и свою квартиру, постройте себе жилье здесь. И в 2006 году, осенью, мы продали свою двухкомнатную квартиру чтобы достроить здесь вторую половину дома", - рассказывает Мильви.
В 2006 году ровно за год до всемирного экономического кризиса, они выручили от продажи квартиры в Мустамяэ 800 тысяч крон, из которых чуть больше 400 тысяч заплатили зятю за право занять половину дома. "Он сказал, что вся эта половина гарантированно останется нашей", - вспоминает Мильви, добавляя, что они с мужем совершили большую глупость, что не заверили документ о передаче денег у нотариуса.
По словам Мильви, в тот момент в семье царило еще полное доверие, и они с Велло не видели никаких причин не доверять своему зятю.
Расположенная над гаражом часть здания была для Мильви и Велло идеальным домом. Здесь были небольшая спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Мильви и Велло нравилось и то, что у них был отдельный вход, но самое главное - здесь был сад, который очень радовал Мильви.
Но в начале прошлого года Майре решилась разойтись с Раймо и уехала из этого дома. Именно тогда жизнь родителей Майре изменилась в одночасье.
Первым предметом ссоры стали коммунальные счета. Если до сих пор Раймо ежемесячно выставлял родителям Майре счета за коммунальные услуги, то с уходом жены, по словам Мильви, он перестал это делать,
В феврале этого года Раймо отключил бывшей теще интернет, а в мае - на месяц отключил электричество.
В конце мая дом Раймо навестила съемочная группа программы Kuuuurija вместе с Майре, Мильви и Велло. Все закончилось вызовом полиции, но после этого Раймо вернул пожилой паре возможность пользоваться электроэнергией, хотя и в ограниченном объеме. Зато теперь в доме нет воды - ее приходится набирать у соседей.
Также весной произошел инцидент, в ходе которого 51-летний Раймо, якобы, ударил 78-летнего Велло кулаком в лицо. Велло после этого отправился в травмопункт, где получил подтверждение избиения.
Но, по словам Раймо, у него на доме установлены видеокамеры, на записях которых, наоборот, видно как Велло гоняется за ним. Эти материалы Раймо передал в полицию, и в результате расследование было прекращено.
Летом Мильви собрала в саду ягоды, на что Раймо пожаловался в полицию. В инфосистеме полиции 5 июля 2020 года зарегистрировано происшествие в связи с тем, что на принадлежащем ему участке недвижимости была украдена клубника. На основании заявления полиция начала производство о проступке.
Относительно сути конфликта сам Раймо говорит, что полученные им в свое время 400 тысяч крон ни в коем случае не были оплатой покупки части дома: договоренность была о том, что он доведет строительство до конца на эти деньги, и какое-то время пенсионеры смогут жить там бесплатно, после чего начнут платить аренду.
Летом в конфликт вмешалась управа Хааберсти. Представитель районной управы Андрес-Мариус Розенблатт встретился с домовладельцем и попробовал объяснить ему, что самовольно отключать электричество незаконно. "В ходе этой встречи я понял, что домовладелец не остановится, что он сделает все для того, чтобы выгнать этих пожилых людей из дома. А когда до нас дошла информация, о том, что у Мильви случился инфаркт, стало понятно, что это уже вопрос жизни и смерти", - сказал Розенблатт.
Он заверил, что этой осенью Мильви и Велло смогут переехать в выделенную управой Хааберсти однокомнатную муниципальную квартиру.
Смотрите сюжет Kuuuurija полностью.