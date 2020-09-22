Страх и ненависть в Какумяэ: соседство с экс-зятем превратило жизнь четы пенсионеров в ад

Конфликт связан с тем, что 74-летняя Мильви и ее 78-летний муж живут под одной крышей со своим бывшим зятем Раймо, хотя дочь Мильви Майре в прошлом году развелась с мужем и переехала.

Мильви и Велло много лет жили в двухкомнатной квартире в Мустамяэ, пока 14 лет назад их зять Раймо не предложил им переехать в уютный дом в Какумяэ. Раймо и Майре жили на одной половине дома, Велло и Мильве получили в свое распоряжение часть дома над гаражом.

Последний год, по словам самой Мильви, был для нее сущим адом. Начиная с того момента как ее дочь покинула этот дом, пожилая женщина была вынуждена терпеть от бывшего зятя постоянные издевательства.

Вся история началась с того, что отец Раймо подарил сыну большой и солидный участок земли в Какумяэ. Затем Майре продала свою трехкомнатную квартиру в Мустамяэ и стала помогать мужу в строительстве дома. В какой-то момент молодые предложили Мильви и Велло тоже переехать в их дом.

"У него не было денег на строительство, и они начали строить дом за счет продажи трехкомнатной квартиры, потом они сказали - продавайте и свою квартиру, постройте себе жилье здесь. И в 2006 году, осенью, мы продали свою двухкомнатную квартиру чтобы достроить здесь вторую половину дома", - рассказывает Мильви.

В 2006 году ровно за год до всемирного экономического кризиса, они выручили от продажи квартиры в Мустамяэ 800 тысяч крон, из которых чуть больше 400 тысяч заплатили зятю за право занять половину дома. "Он сказал, что вся эта половина гарантированно останется нашей", - вспоминает Мильви, добавляя, что они с мужем совершили большую глупость, что не заверили документ о передаче денег у нотариуса.

По словам Мильви, в тот момент в семье царило еще полное доверие, и они с Велло не видели никаких причин не доверять своему зятю.

Расположенная над гаражом часть здания была для Мильви и Велло идеальным домом. Здесь были небольшая спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Мильви и Велло нравилось и то, что у них был отдельный вход, но самое главное - здесь был сад, который очень радовал Мильви.

Но в начале прошлого года Майре решилась разойтись с Раймо и уехала из этого дома. Именно тогда жизнь родителей Майре изменилась в одночасье.

Первым предметом ссоры стали коммунальные счета. Если до сих пор Раймо ежемесячно выставлял родителям Майре счета за коммунальные услуги, то с уходом жены, по словам Мильви, он перестал это делать,

В феврале этого года Раймо отключил бывшей теще интернет, а в мае - на месяц отключил электричество.