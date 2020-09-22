Исследование: летом Эстонию посетило на 54% процента меньше иностранцев

В теплые и солнечные летние месяцы, после окончания чрезвычайного положения, жители нашей страны отдыхали почти привычным образом. Из-за повышенного риска заражения при поездках в другие страны возросла популярность отечественного туризма.

При этом анализ роуминговой статистики Elisa показал, что в июне, июле и августе этого года в Эстонии побывало на 54% меньше иностранных туристов. Телекоммуникационный менеджер Elisa Майлийз Плооманн отметила, что туристический сектор эти летом был спасен так называемым "балтийским пузырем". «К нам массово приезжали лишь туристы из Латвии и Литвы, в меньшей степени также из Финляндии. Количество туристов из этих близлежащих стран сократились менее чем вдвое. Но из таких стран, как Швеция, по данным Elisa, у нас побывало гостей в три раза меньше обычного», - сказала она.

Сохранилась лишь четверть обычного туристического потока из других регионов Европы. Это было в значительной степени обусловлено перебоями в авиасообщении, причем соответствующая тенденция наблюдалась и среди отправляющихся за рубеж жителей Эстонии. «В этом контексте введенные ограничения оказали экономике медвежью услугу – к нам приезжает гораздо меньше туристов, в то время как жители нашей страны по-прежнему больше стремятся съездить за рубеж», - описала возникшую летом ситуацию менеджер по телекоммуникационным услугам.

Спад поездок жителей Эстонии за рубеж был менее значительным. Жители нашей страны предпочитали ездить в наиболее доступные и безопасные места – Латвию, Грецию, Тунис, Бельгию, Люксембург, Финляндию, Литву и Норвегию. «Наименее популярной близлежащей страной оказалась Швеция – количество побывавших там туристов уменьшилось на три четверти. Летний отдых в Египте, Турции, Болгарии и Испании перестал интересовать людей – спад спроса был катастрофическим», - добавила Майлийз Плооманн.