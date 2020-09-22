Как я провел лето: откровенный разговор на даче с Мартином и Эвой Хельме

По словам Хельме, это место открыли для себя изначально его прародители, которые на тот момент только успели пожениться, когда здесь снимался фильм "Берег ветров".

Тогдашним мужем бабушки Мартина Хельме был Григорий Кроманов, который снимал здесь, на берегу моря в Пярнумаа некоторые сцены фильма "Tuuline erand" ("Берег ветров").

"Они довольно быстро купили этот участок с разваливающейся хижиной и решили построить здесь дачу. Она была готова как раз в том году, когда я родился. Так что по сути, я здесь бывал каждое лето с самого рождения", - рассказал Хельме.

Годы спустя Мартин Хельме захотел построить дачу для своей собственной семьи в том же самом районе где провел детство. В 2013 году ему удалось приобрести здесь один участок недвижимости, после чего он своими руками начал строить себе летнее жилище.

Расстояние от пярнуского летнего дома до места работы на Тоомпеа в Таллинне Хельме, как правило, преодолевает на машине сам, не пользуясь услугами водителя.

Помощников по дому у Мартина и Эвы нет, за исключением трех уже довольно взрослых детей - девочек подросткового возраста.

"Приватность важнее всего. Чужой человек в доме, конечно, может помочь, но личная жизнь и предосторожность перевешивают", - считает Эва Хельме.

В разговоре с Катрин Луст Мартин Хельме также объяснил, почему он бойкотирует портал Delfi, а Эва добавила, что журналисты причинили их семье много вреда.

Эве Хельме говорит, что в 2015 году, когда партия EKRE прошла в Рийгикогу, она поначалу читала в газетах и на порталах все, что пишут о ее муже и их семье, но тем самым только портила себе жизнь и в итоге полностью перестала смотреть ЭТВ, поскольку оно, по мнению Эвы, враждебно настроено.

Эва и Мартин встретились во время учебы в Тартуском университете, и к настоящему времени в браке у них родилось пять детей.

Эва говорит, что будет поддерживать мужа в любом случае, независимо от того, что принесет жизнь: ей импонирует, какую страсть Мартин вкладывает в политическую жизнь.

В ответ на обвинения в популизме Мартин Хельме говорит, что политики должны прислушиваться к своим избирателям и реагировать. "Тот популизм в котором нас обвиняют - это на самом деле реакция на пожелания общественности", - считает министр.

Он также отверг упреки в низкой политической культуре. "На самом деле низкий уровень политической культуры - у нынешней оппозиции. Рийна Сиккут, например, показывает министру средний палец. Свен Миксер посылает кого-то в медвежью задницу. Индрек Саар запускает ракету в зале Рийгикогу. Про Юргена Лиги я вообще не говорю, он встает и криком перебивает выступающего", - перечисляет Хельме.

Эва добавляет, что иногда, находясь в магазине, может услышать как люди шепчутся, называя их нацистами. Особенно активно это стало проявляться после программы Канала2 "Глобалисты или нацисты". Мартин Хельме считает это обычной тактикой левых политиков. "На любого, кто тебе не нравится, навешивается ярлык нациста, и больше спорить не нужно. Но это ужасно раздражает", - признает он.