Белобровцев: поведение руководителя департамента трудно понять

«Если руководитель департамента выставляет против работников находящегося у него в подчинении учреждения требование о возмещении ущерба, то это создает впечатление официальной позиции города, хотя это не так», - сказал он.

Письменное требование от адвоката

Белобровцев отметил, что Хярм, как частное лицо, подала исковое заявление на основании гражданского права, и с городом тут никакой связи нет: «Трудно понять подобную практику поведения руководителя учреждения в отношении работников подчиненного ему учреждения».

Он заверил, что в случае возникновения проблем и жители города, и работники городских учреждений и в дальнейшем могут обращаться к руководству города. По словам Белобровцева, на обращения в городскую управу реагируют и ситуации решают.

«Имеющееся между Департаментом культуры и городским музеем напряжение нуждается в решении в спокойной рабочей обстановке», - сказал Белобровцев, добавив, что это особый вызов и для музея, и для нового директора, а также для нового руководителя создающегося объединенного департамента.

С 1 января Таллиннский департамент культуры объединится с Таллиннским департаментом спорта и молодежи в Таллиннский департамент культуры и спорта. Городская канцелярия на данный момент еще не объявила конкурс на замещение вакансии нового руководителя.

В январе этого года от должности была освобождена руководитель городского музея Трийн Сийнер. Работники музея написали мэру Таллинна Михаилу Кылварту обращение, в котором раскритиковали данное решение и утверждали, что приведенные в обосновании причины не отвечают действительности. Работники также критиковали стиль работы Хярм на посту главы Таллиннского департамента культуры.

В субботу вечером представитель Хярм Роберт Сарв разослал работникам письменное требование в сопровождении своего комментария. По словам Сарва, есть 27 причин, почему Хярм должна получить компенсацию.

«Никто ничего не требует за критику, госпожа Хярм требует компенсацию за ложь, тут нет ничего абсурдного. Безосновательная ложь по-прежнему является нечестным приемом, «критику» нечестно поступающих людей, к сожалению, нельзя воспринимать всерьез», - объяснил Сарв.

«Мерзкое хныканье»

Хярм требует от каждого подписавшего письмо по 50 евро, то есть итого 2000 евро, к которым добавляются судебные расходы. Деньги она требует как у заместителя директора, специалиста по связям с общественностью, научного директора, руководителя отдела кадров, руководителя проектов выставок, педагогов музея и кураторов, так и хранителей собраний.