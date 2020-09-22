Опрос: более половины жителей Эстонии считают, что могут заразиться коронавирусом

Аналогичный опрос проводился и в апреле, когда в Эстонии действовало чрезвычайное положение. По сравнению с апрельским опросом доля респондентов, считающих коронавирус опасным, снизилась с 86% до 78%, а вот число жителей, которые считают вероятным возможность заражения Covid-19, не изменилось - таких в стране по-прежнему 53%.

Летний опрос также показал, что большинство (81%) респондентов считают меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса в Эстонии, достаточными.

В то же время 41% респондентов, особенно более молодые респонденты, не считают необходимым продолжать эти меры, что может свидетельствовать о том, что люди от них устали, считают эксперты.