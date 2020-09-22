Вт, 22.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Опрос: более половины жителей Эстонии считают, что могут заразиться коронавирусом

Pärnumaal tuvastati üks koroonaviiruse kandja. 

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Как свидетельствуют обнародованные 22 сентября результаты исследования, проведенного минувшим летом учеными Института развития здоровья, в Эстонии 78% жители считают коронавирус опасным, а около 53% полагают, что могут им заразиться.

Аналогичный опрос проводился и в апреле, когда в Эстонии действовало чрезвычайное положение. По сравнению с апрельским опросом доля респондентов, считающих коронавирус опасным, снизилась с 86% до 78%, а вот число жителей, которые считают вероятным возможность заражения Covid-19, не изменилось - таких в стране по-прежнему 53%.

Летний опрос также показал, что большинство (81%) респондентов считают меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса в Эстонии, достаточными.

В то же время 41% респондентов, особенно более молодые респонденты, не считают необходимым продолжать эти меры, что может свидетельствовать о том, что люди от них устали, считают эксперты.

В обоих опросах участвовали 12 000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 79 лет.

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