Клиентов банка Luminor ожидают серьезные перемены

30 ноября банк Luminor запустит совершенно новый интернет-банк, а также заменит прежние банковские карточки всех клиентов новыми карточками VISA, говорится в пресс-сообщении банка.
«Это очень большое и экстраординарное технологическое изменение для наших клиентов и сотрудников, – сказал исполнительный директор Luminor Эркки Раазуке. – По сути, мы открываем новый банк более чем для 100 000 клиентов. Помимо открытия нового интернет-банка и веб-сайта, мы также обновляем нашу основную банковскую систему, в которой мы храним все наши данные. Что еще более важно, мы переводим на эту новую платформу всех наших клиентов».
В банке призывают всех клиентов прочитать информацию, разосланную в сентябре, и изучить более подробную информацию на официальном сатйе. Кроме того, в продукты, услуги и прейскурант Luminor будут внесены дополнительные изменения, которые также вступят в силу 30 ноября.
Руководитель отдела розничных банковских услуг в эстонском подразделении Luminor Танель Ребане пояснил, что новые банковские карточки будут рассылаться клиентам по почте, и поэтому очень важно, чтобы люди обновляли свою контактную информацию и, прежде всего, свой почтовый адрес. «Частные клиенты могут сами обновить свои контактные данные в интернет-банке. Бизнес-клиентам необходимо для изменения данных послать нам банковское сообщение или позвонить в службу поддержки клиентов», – уточнил он.
Контактные данные должны быть проверены и обновлены до 9 октября.
Ребане добавил, что бизнес-клиенты также должны проверить, есть ли у них личный номер пользователя для доступа в интернет-банк с 30 ноября. «Невозможно будет входить в новый интернет-банк с номером пользователя компании. Впредь каждому потребуется персональный номер пользователя. Еще есть время подписать договор о пользовании интернет-банком, но мы не рекомендуем откладывать это на последний момент, потому что могут возникнуть длинные очереди», – подчеркнул он.
Речь идет о запуске совершенно новой банковской платформы, на которую будут перенесены все данные клиентов. Поэтому с 27 по 29 ноября большинство услуг Luminor периодически будут недоступны. Более подробную информацию о сроках закрытия и последующего открытия доступа к услугам банк предоставит в начале ноября.
Новый интернет-банк предложит клиентам лучший пользовательский опыт. Он имеет обновленный дизайн и лучше приспособлен к потребностям клиентов. В новом интернет-банке для входа в систему можно использовать решения Smart-ID и Mobiil-ID, а также ID-карту и новый калькулятор кодов.
Текущее мобильное приложение банка с 30 ноября будет недоступно. Новое приложение выйдет в начале 2021 года. До появления нового приложения клиентов призывают использовать на различных устройствах интернет-банк.