Вт, 22.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Будни оценщиков недвижимости: от маяков до гидроэлектростанций!

Будни оценщиков недвижимости: от маяков до гидроэлектростанций!

Маяк Вилсанди. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Tiit Mõtus

Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, рынок недвижимости по-прежнему отличается разнообразием, и об этом свидетельствует также оцененная в нынешнем году недвижимость. Среди сотен квартир, частных домов и земельных участков встречаются даже подлинные раритеты.

СПИСОК: оцениваются объектыНесмотря на кризис, вызванный коронавирусом, рынок недвижимости по-прежнему отличается разнообразием, и об этом свидетельствует также оцененная в нынешнем году недвижимость. Среди сотен квартир, частных домов и земельных участков встречаются даже подлинные раритеты.

Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что за последний год Pindi Kinnisvara и ее дочерней фирме ERI Kinnisvara приходилось оценивать, кроме прочего, например, шахту в Ида-Вирумаа, земельный участок вместе с маяком, здания и постройки в различных усадьбах, гидроэлектростанцию и, как символ эпохи экономии, жилые дома и склады, полностью функционирующие  на основе смарт-решений.

«В плане цифровых показателей стоит также отметить жилой дом стоимостью свыше двух миллионов евро, заводской комплекс за пределами Харьюмаа по цене более двух миллионов евро, коммерческие здания в Таллинне, стоимость которых составляла более 15 миллионов, и торговые центры по цене, превышавшей 30 миллионов евро», – перечислил Тедер.

«Оценка более сложных объектов недвижимости – это всегда серьезная задача для оценщиков, поскольку к нестандартной недвижимости следует подходить с одной стороны осторожно, однако с другой стороны – творчески, поскольку сравнительная база, по сути дела, отсутствует», – заметил он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back