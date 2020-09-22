Будни оценщиков недвижимости: от маяков до гидроэлектростанций!

СПИСОК: оцениваются объектыНесмотря на кризис, вызванный коронавирусом, рынок недвижимости по-прежнему отличается разнообразием, и об этом свидетельствует также оцененная в нынешнем году недвижимость. Среди сотен квартир, частных домов и земельных участков встречаются даже подлинные раритеты.

Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что за последний год Pindi Kinnisvara и ее дочерней фирме ERI Kinnisvara приходилось оценивать, кроме прочего, например, шахту в Ида-Вирумаа, земельный участок вместе с маяком, здания и постройки в различных усадьбах, гидроэлектростанцию и, как символ эпохи экономии, жилые дома и склады, полностью функционирующие на основе смарт-решений.

«В плане цифровых показателей стоит также отметить жилой дом стоимостью свыше двух миллионов евро, заводской комплекс за пределами Харьюмаа по цене более двух миллионов евро, коммерческие здания в Таллинне, стоимость которых составляла более 15 миллионов, и торговые центры по цене, превышавшей 30 миллионов евро», – перечислил Тедер.