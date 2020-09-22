Бомбардировщики США совершили массовые полеты в Восточной Европе после пролета двух российских "Белых лебедей" у берегов Аляски

"Несколько бомбардировщиков ВВС США с авиабаз в Европе и Соединенных Штатов выполнили сегодня масштабные миссии, которые осуществлялись в ряде географических районов вблизи восточных районов Европы и в западной части Тихого океана", - сообщает Европейское командование ВС США.

Эти вылеты произошли на следующий день после пролета двух российских стратегических бомбардировщика Ту-160 ("Белый лебедь") и двух Су-35 в зоне опознавания ПВО Аляски. Как сообщило в Twitter Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы три раза входили в зону опознавания ПВО США, были в 50 морских милях от острова Нунивак у Аляски, но оставались в международном воздушном пространстве.

В сегодняшней миссии американской авиации участвовали стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. В этой операции также приняли участие ВВС Канады, Норвегии и Великобритании.

Как заявил командующий Европейского командованиям США, верховный главнокомандующий сил союзников в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс, эти полеты стали "еще одной демонстрацией нашей непоколебимой приверженности союзникам и партнерам, а также нашей коллективной способности быстро планировать, выполнять и координировать множество сложных задач. Все это стало возможным благодаря активным взаимоотношениям в рамках Североатлантического Альянса и нашей неизменной приверженности делу мира посредством стратегии сдерживания".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных мониторинговых сайтов, в частности, был зафиксирован полет стратегического бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, вблизи Ленинградской области в районе Финского залива и Эстонии.