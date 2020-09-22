Один из парков в Пыхья-Таллинне преобразится и похорошеет

В результате в парке площадью 7,2 га будет обустроена главная площадка, детские площадки, спортзал под открытым небом, скейт-парк и площадки для выгула собак. Договорная стоимость работ по обновлению парка - 1,4 млн евро.

На главной площадке можно будет устанавливать сцену для концертов и прочих мероприятий под открытым небом. 3

«Коплиский парк Казе - это, без сомнений, одна из жемчужин Пыхья-Таллинна. А вместе с развитием района растет и необходимость в облагороженном общественном пространстве», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В парке появятся как асфальтированные, так и покрытые мелким гравием дорожки. Новые дороги будут проложены по уже существующим тропам. Будет построена пешеходная дорожка от улицы Сепа к Малева, на которой будут обустроены два новых перехода через железную дорогу. Также будет построен дополнительный пешеходный переход на улице Малева. У дорожек будет установлено уличное LED-освещение.

Старейшина района отметил, что в обновленном парке будут улучшены условия для прогулок с домашними животными. «В парке появятся две огражденные площадки для выгула собак - одна для больших собак, а другая - для маленьких», - добавил Ярвелайд. Возле дорожек будут обустроены места для отдыха со скамейками и урнами для мусора. Также в парке будут установлены велосипедные стоянки.

Помимо отдельных валунов, самый крупный из которых имеет высоту более двух метров и диаметр четыре метра, в парке со времен ледникового периода сохранилось естественное заповедное валунное поле. 3

При подготовке проекта было учтено, что как можно больше валунов останется на своем месте, а перенесены на зеленую зону будут только передвигаемые камни.

Парк будет готов к июлю следующего года. Работы по благоустройству коплиского парка Казе заказал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Ландшафтно-архитектурное решение парка разработало AB Artes Terrae OÜ. Проектную документацию на реконструкцию парка подготовило Roadplan OÜ.