Премьер-министр Чехии сожалеет о слишком поспешном смягчении ограничений в связи с Covid-19

Бабиш выразил сожаление в то время, когда правительства стран Европы борются со второй волной Covid-19 после месяцев летних каникул, на которых резко стало расти число случаев заражения.

"Даже я увлекся из-за приходящего лета и всеобщего настроения. Это была ошибка, которую я не хочу совершить еще раз", - сказал Бабиш в телевизионной речи.

Правительство Чехии весной ограничило пандемию вовремя введенными мероприятиями, в том числе обязательным ношением масок внутри помещений, но отменило большую их часть перед летними каникулами.

В прошлый четверг в Чехии было зарегистрировано 3130 новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом за один день, и почти тем же количеством, что было зарегистрировано за весь март.

Глава МВД Ян Хамачек сказал, что Чехия сейчас на втором месте в Евросоюзе по числу новых случаев заражение за один день на 100 000 жителей, и отстает она только от Испании.

Глава Минздрава Чехии подал в отставку

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в понедельник подал прошение об отставке, сообщает Чешское радио.

Этот шаг Войтех предпринял после того, как в его адрес прозвучала критика относительно мер, принимавшихся ведомством в период пандемии коронавируса.

Об отставке министр сообщил на пресс-конференции, отметив, что ни ему, ни его команде нечего стыдиться в том, что касается мер по сдерживанию эпидемии.

"Мы имеем дело с COVID-19 уже девятый месяц. Думаю, что все мои коллеги и я день и ночь делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от болезни. Осмелюсь сказать, что мы очень хорошо справились с первой волной, - сказал он. - Это был богатый опыт, и я не думаю, что мне и моей команде стоит чего-либо стыдиться".

Отвечая Войтеху, глава правительства Чехии Андрей Бабиш в Twitter поблагодарил его за работу и назвал его лучшим министром здравоохранения.

В Чехии вновь наблюдается рост количества заражений COVID-19 после того, как в стране сняли практически все ограничительные меры, принятые в период первой волны.

Согласно данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний в последние две недели на каждые 100 тыс. человек в Чехии регистрируется 193 случая заражения.