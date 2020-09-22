Фирма по уборке заработала более миллиона евро прибыли за год

Всю вырученную за прошлый год прибыль предприятие планирует инвестировать в рынок Эстонии и стран Балтии, отмечают в Sol Baltics.

По словам гендиректора компании Ринеля Пиуса, в прошлом году SOL Baltics реализовал один из этапов долгосрочной стратегии, целью которого является повышение эффективности и конкурентоспособности компании. «Оборот и прибыль был больше, чем в прошлые годы, хотя число работников уменьшилось более чем на сотню. Наибольший скачок в эффективности сделал латвийский филиал, где мы взяли на вооружение новые технологии очистки», - отметил Пиус.

«Найти недостающих сотрудников в сфере уборки и технического обслуживания сложно как в Эстонии, так и в Латвии и Литве, поэтому подбор персонала, обучение и различные программы интеграции всегда важны в деятельности SOL Baltics. Работа по оптимизации, которую мы начали в 2016 году, принесла заметные результаты только в 2019 году», - объяснил Пиус.

По его словам, коронакризис в 2020 году повлиял на деятельность предприятия, но не сильно. «Поэтому мы решили вложить прибыль в эстонский и балтийский рынки», - добавил Пиус.