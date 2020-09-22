Канепи продолжила падение в рейтинге WTA, Контавейт осталась на 21-м месте

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В обновленной накануне поздно вечером версии рейтинга WTA Канепи опустилась со 105-го на 106-е место.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 21-м месте.
Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп, в понедельник выигравшая международный турнир в Риме.
Третью строчку продолжает занимать японка Наоми Осака.
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