Вт, 22.09.2020
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Канепи продолжила падение в рейтинге WTA, Контавейт осталась на 21-м месте

Анетт Контавейт (слева) и Кайа Канепи.

ФОТО: Raul Mee

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В обновленной накануне поздно вечером версии рейтинга WTA Канепи опустилась со 105-го на 106-е место.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 21-м месте.

Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй - румынка Симона Халеп, в понедельник выигравшая международный турнир в Риме.

Третью строчку продолжает занимать японка Наоми Осака.

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