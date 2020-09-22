Каждый пятый зараженный корнавирусом попадает в больницу

- Если весной ковидных пациентов принимал и PERH, то сейчас всех, кто не находится в особо критическом состоянии, направляют в инфекционную клинику Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Почему?

- Речь идет о больнице третьего уровня в плане специализации на инфекционных заболеваниях. Там есть знания и информация, как справляться с такими пациентами. А у нас есть информация, как справляться с нуждающимися в интенсивном лечении пациентами третьего уровня. Все это в целом упирается и в финансирование лечения. Для нашей больницы у Больничной кассы не предусмотрены деньги на лечение ковидных пациентов, и мы не хотим этим активно заниматься.

- В инфекционной клинике для ковидных пациентов предусмотрено всего 46 мест, что будет, если все они окажутся заняты?

- Там достаточно резерва, и действительно, если государство решит объявить чрезвычайное положение или положение кризиса, то и другим больницам придется начать шевелиться.

- Сейчас в PERH направляют только тех ковидных пациентов, которые находятся в очень тяжелом состоянии. Сколько аппаратов ИВЛ может потребоваться вскорости?

- Весной у нас максимально было 12 пациентов, которые нуждались в помощи ИВЛ. У нас сразу есть 52 койко-места в интенсивной терапии, которые полностью укомплектованы аппаратурой. Это действительно кризисный сценарий и далекое будущее. У нас в Эстонии сейчас на интенсивном лечении находятся три пациента. Весенний опыт дал нам информацию о том, что их не будет дико много.

- Имеется ли достаточное количество людей, которые компетентны обращаться с аппаратами ИВЛ?

- Для этих 52 аппаратов люди имеются. Если потребность в них начнет расти, то явно возникнет проблема. Конечно, нужно учитывать и то, что в больнице работают обычные люди, и они могут заболеть.

- Разумно ли сократить время карантина с 14 дней до 10, как это уже сделали многие страны?

- Эстонское общество инфекционных заболеваний на прошлой неделе предложило Департаменту здоровья перейти с 14 дней на 10, этот процесс идет, но это невозможно сделать по щелчку пальца. Учреждения должны проанализировать, а правительство окончательно решить, готовы мы к этому или нет?

- Как вы считаете, имеется ли уже в Эстонии скрытое распространение?

- В Ида-Вирумаа это весьма вероятно, там действительно количество заражений очень велико. Как сказала профессор Ирья Лутсар, если тамк увеличить возможности тестирования, то явно получится лучше взять этот очаг под контроль.

- Сколько времени нужно, чтобы и в остальной Эстонии началось скрытое распространение?

- К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос.