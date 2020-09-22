Каждый пятый зараженный корнавирусом попадает в больницу

Больница в Ида-Вирумаа работает на последнем пределе, и в других местах ситуация может эскалироваться, предупреждает руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Альтместа. Сначала PERH планирует принимать только ковидных пациентов в критическом состоянии и нуждающихся в аппарате искусственной вентиляции легких, для которых предусмотрены максимально 52 койко-места, пишет Postimees.
- Показатели заражаемости в последнее время пугают. Насколько серьезна ситуация с точки зрения больниц?
- С точки зрения больниц ситуация не очень плохая. Все, конечно, нехорошо в Ида-Вирумаа, там имеется масштабное распространение, и больница работает на последнем пределе, инфекционное отделение заполнено ковидными пациентами. В других регионах ситуация не настолько плохая, но она, конечно, может эскалироваться. Мы знаем, что из всех заболевших около 20 процентов попадают в больницы. Чем сильнее растет общее число заболевших, тем сильнее увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации. В какой-то момент оно, конечно, достигнет того предела, когда нам придется создавать либо дополнительные методы, либо дополнительные отделения. Чтобы этого не произошло, соблюдение дистанции, ношение масок, гигиена рук и не появление на работе в состоянии нездоровья – это те методы, которые помогают держать распространение болезни под контролем.
- К чему готовятся больницы, осень будет хуже, чем весна?
- Я надеюсь, что не будет. Если к нам придет пациент с признаками вирусного заболевания, то мы можем быстро узнать, является ли он коронапозитивным. В идеале было бы иметь такой комплексный тест, который помог бы нам сразу выявить, например, и грипп, и корнавирус.
- Всем ли, кто обращается в больницу, делают быстрое тестирование?
- Всех приходящих в больницу пациентов мы не тестируем, по этому пути мы еще не пошли. Об этом, возможно, стоит подумать – есть ли от этого большой эффект? Я не уверен. Тестируем тех, в отношении кого есть подозрения, или имеются признаки болезни.
- Быстрых тестов хватает?
- При нынешних объемах мы имеем двухнедельный запас. Мы ищем и альтернативные, более быстрые возможности тестирования. У нас были разговоры с государственным учреждением, не нужно ли создать в Эстонии запас быстрых тестов, который можно было бы использовать при ухудшении ситуации, но, насколько мне известно, до дела пока не дошло. Возможно, этому препятствует большая потребность в тестах по всему миру, крупные страны могут больше заказывать эти тесты.
- Может возникнуть проблема при дополнительном заказе быстрых тестов?
- Мы все время пытаемся заказать дополнительные запасы, но постепенно начинает казаться, что может возникнуть заминка. Не то, что вообще не заказать, но в меньших количествах.
- Предназначенную для отсеивания ковидных пациентов палатку у отделения неотложной помощи больше устанавливать не будете?
- Сейчас единственным ограничением является запрет на посещение, и второе, что пациенты должны ходить в масках. То же требование предъявляется к работникам больницы.
- То есть в ЭМО все пациенты заходят через одну дверь?
- Сейчас все заходят через одну дверь, но там есть контрольный пункт, где спрашивают, с какими симптомами пришли, и если у нас возникнет подозрение, или у пациента имеются признаки вирусной инфекции, то он изолируется.
- Если весной ковидных пациентов принимал и PERH, то сейчас всех, кто не находится в особо критическом состоянии, направляют в инфекционную клинику Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Почему?
- Речь идет о больнице третьего уровня в плане специализации на инфекционных заболеваниях. Там есть знания и информация, как справляться с такими пациентами. А у нас есть информация, как справляться с нуждающимися в интенсивном лечении пациентами третьего уровня. Все это в целом упирается и в финансирование лечения. Для нашей больницы у Больничной кассы не предусмотрены деньги на лечение ковидных пациентов, и мы не хотим этим активно заниматься.
- В инфекционной клинике для ковидных пациентов предусмотрено всего 46 мест, что будет, если все они окажутся заняты?
- Там достаточно резерва, и действительно, если государство решит объявить чрезвычайное положение или положение кризиса, то и другим больницам придется начать шевелиться.
- Сейчас в PERH направляют только тех ковидных пациентов, которые находятся в очень тяжелом состоянии. Сколько аппаратов ИВЛ может потребоваться вскорости?
- Весной у нас максимально было 12 пациентов, которые нуждались в помощи ИВЛ. У нас сразу есть 52 койко-места в интенсивной терапии, которые полностью укомплектованы аппаратурой. Это действительно кризисный сценарий и далекое будущее. У нас в Эстонии сейчас на интенсивном лечении находятся три пациента. Весенний опыт дал нам информацию о том, что их не будет дико много.
- Имеется ли достаточное количество людей, которые компетентны обращаться с аппаратами ИВЛ?
- Для этих 52 аппаратов люди имеются. Если потребность в них начнет расти, то явно возникнет проблема. Конечно, нужно учитывать и то, что в больнице работают обычные люди, и они могут заболеть.
- Разумно ли сократить время карантина с 14 дней до 10, как это уже сделали многие страны?
- Эстонское общество инфекционных заболеваний на прошлой неделе предложило Департаменту здоровья перейти с 14 дней на 10, этот процесс идет, но это невозможно сделать по щелчку пальца. Учреждения должны проанализировать, а правительство окончательно решить, готовы мы к этому или нет?
- Как вы считаете, имеется ли уже в Эстонии скрытое распространение?
- В Ида-Вирумаа это весьма вероятно, там действительно количество заражений очень велико. Как сказала профессор Ирья Лутсар, если тамк увеличить возможности тестирования, то явно получится лучше взять этот очаг под контроль.
- Сколько времени нужно, чтобы и в остальной Эстонии началось скрытое распространение?
- К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос.
Рекомендации доктора Майта Альтметса
- В магазине нужно надевать маски. От перчаток особой помощи нет, руки нужно дезинфицировать антисептиками.
- Более высокий уровень витамина «D» в организме помогает исключить тяжелые случаи заболевания. Чудо-лекарства, к сожалению, нет.
- На частных праздниках маски должны носить все участники. Пои возможности избегайте большого скопления людей.
- Используйте приложение HOIA.