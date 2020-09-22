Комиссия по социальным делам отклонила коллективное обращение о сети 5G

Комиссия по социальным делам решила оставить без существенного обсуждения и отклонить коллективное обращение «Защитим жизнь: требуем установить безопасные предельные нормы для 5G и предоставить долгосрочные исследования от не зависящих от технологических предприятий ученых».
Комиссия по социальным делам имела право уже в июне отклонить представленное в апреле обращение, так как по смыслу оно совпадает с обращением, поступившим в производство Рийгикогу менее двух лет тому назад. Тем не менее, было решено продолжить производство по этому обращению до осени, для того чтобы получить лучшее представление о ситуации, сообщила во вторник пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер признал, что обращение схоже с представленным в прошлом году, которое также было отклонено. «По нашей информации, существенных изменений в этой сфере в последние месяцы не произошло. В обращении также отсутствуют новые факты, которые могли бы заставить нас поменять мнение. Согласно имеющимся у нас данным, использование 5G не более опасно для человека и окружающей среды, чем уже используемые технологии», – сказал он.
Мёльдер добавил, что хотя комиссия решила оставить обращение без существенного обсуждения, темой 5G занимаются с представления прошлого аналогичного обращения. «Этот вопрос мы обсуждали и будем обсуждать как с Министерством экономики и коммуникаций, так и с департаментом здоровья».
Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус сказала, что хотя обращение и было отклонено, комиссия считает этот вопрос важным и следит за ситуацией в этой сфере. «Министр социальных дел сообщил, что в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций они рассматривают возможности для финансирования исследования влияния неионизирующего излучения и 5G на здоровье. Исследование будут проводить эстонские ученые. Цель, среди прочего – пересмотреть действующие предельные нормы неионизирующего излучения в жилой среде», – сказала Эвераус.
По оценке авторов обращения, технологии 5G – это атака на физическое и психологическое здоровье населения. В обращении авторы среди прочего требуют обеспечить защиту населения и окружающей среды от технических источников излучения. Также они хотят, чтобы для всех сетей беспроводной связи в Эстонии были установлены новые и безопасные стандарты максимального общего уровня излучения. Должны быть ужесточены предельные нормы и регулирующие область стандарты. Помимо этого, необходимо принять срочные меры по предотвращению установки сети 5G в Эстонии, пока не будет научно доказано, что она полностью безопасна.