Комиссия по социальным делам отклонила коллективное обращение по поводу сети 5G

Комиссия по социальным делам имела право уже в июне отклонить представленное в апреле обращение, так как по смыслу оно совпадает с обращением, поступившим в производство Рийгикогу менее двух лет тому назад. Тем не менее, было решено продолжить производство по этому обращению до осени, для того чтобы получить лучшее представление о ситуации, сообщила во вторник пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер признал, что обращение схоже с представленным в прошлом году, которое также было отклонено. «По нашей информации, существенных изменений в этой сфере в последние месяцы не произошло. В обращении также отсутствуют новые факты, которые могли бы заставить нас поменять мнение. Согласно имеющимся у нас данным, использование 5G не более опасно для человека и окружающей среды, чем уже используемые технологии», – сказал он.

Мёльдер добавил, что хотя комиссия решила оставить обращение без существенного обсуждения, темой 5G занимаются с представления прошлого аналогичного обращения. «Этот вопрос мы обсуждали и будем обсуждать как с Министерством экономики и коммуникаций, так и с Департаментом здоровья».

Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус сказала, что хотя обращение и было отклонено, комиссия считает этот вопрос важным и следит за ситуацией в этой сфере. «Министр социальных дел сообщил, что в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций они рассматривают возможности для финансирования исследования влияния неионизирующего излучения и 5G на здоровье. Исследование будут проводить эстонские ученые. Цель, среди прочего – пересмотреть действующие предельные нормы неионизирующего излучения в жилой среде», – сказала Эвераус.