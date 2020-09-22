Строящийся небоскреб Skyon на Маакри практически уже весь сдан в аренду

Строительство бизнес-здания, разработкой которого занимается Capital Mill, началось в феврале 2019 года. Сейчас уже можно увидеть уникальный для стран Балтии фасад – по завершению строительных работ 26 этажей примечательного здания будет окружать кокон из 898 цветных элементов. Кроме того, недавно в фундамент здания был заложен краеугольный камень.

По словам руководителя строительства Capital Mill Сильвера Неэмело, несмотря на весенние события график работ выполняется, заполняемость здания тоже радует. «Часть здания разбито на небольшие площади. Ведь, как известно, в центре города испытывается их недостаток. Уже на данном этапе строительства на 75 процентов площадей заключены договоры. В отношении остальных площадей уже идут переговоры, и на количество заинтересованных пожаловаться нельзя. Заинтересованные в больших площадях должны поспешить, чтобы получить подходящее своим желаниям помещение», — отметил он.

Поскольку Skyon строится по одной из самых известных систем оценок экологического строительства (LEED), то в ход идут многие интеллектуальные технологические решения, что поможет воздвигнуть жизнеспособное и экологичное здание.

К примеру, в теплые летние месяцы для предварительного охлаждения в здании используется прохладный ночной воздух, и в то время, когда работники дома, количество энергии, требуемой для вентиляции, охлаждения и отопления, уменьшается. Все инженерные системы управляются дистанционно. 1

Представитель финансировавшего строительство банка SEB Артем Соколов говорит, что банк SEB рад внести свой вклад в более чистую среду. «На примере своих бизнес-клиентов мы наблюдаем, что углеродный след предприятий становится все более актуальным фактором для каждой компании. Skyon с практически нулевым уровнем энергии предлагает современную и энергосберегающую рабочую среду, что позволит и арендаторам достичь своих целей по уменьшению углеродного следа».

Авторами небоскреба являются признанные в Эстонии и на международном уровне архитекторы КОКО, которые являются авторами, наряду с другими выдающимися строениями, эстонского павильона EXPO 2000. Особенностью Skyon являются окна разной формы, разного размера и расположения, что придаст уникальный вид как интерьеру, так и экстерьеру. В темное время суток эффектный вид обеспечит установленная между элементами фасада LED подсветка. Тщательная планировка и элементы фасада учитывают распределение света на протяжении всего дня, защищая от излишнего солнечного излучения и в то же время позволяя насладиться видами города.