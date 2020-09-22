Исследование: число получаюших зарплату в конверте за год не изменилось

Среди более чем 4500 работников выяснялось, получали ли они частично или полностью зарплату в конверте. Если в 2010 году с зарплатой в конверте сталкивался почти каждый третий отвечавший, то в 2020 году получение черной зарплаты подтвердили всего 4,7 процента отвечавших, что сопоставимо с показателями лета 2019 года.

Согласно исследованию, зарплата в конверте намного более распространена среди людей, работающих в Финляндии, Швеции или Норвегии: среди работающих в этих странах жителей Эстонии с зарплатой в конверте сталкивалось 10,2 процента работников.

Территориально черная зарплата менее всего распространена в Тарту, где этот показатель составляет 1,9 процента. В столице с зарплатой в конверте сталкивалось 5,3 процента работников.

«Несмотря на то, что выплата зарплаты в конверте с годами значительно уменьшилась, недостаточный опыт работы и низкий уровень образования по-прежнему являются теми факторами, которые повышают риск получения зарплаты в конверте», - сказал менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Он добавил, что среди молодежи с недостаточным опытом работы с зарплатой в конверте сталкивалось 7,9 процента работников, такой же показатель в части распространения зарплаты в конверте наблюдается и среди работников с основным образованием.

По отраслям зарплата в конверте больше всего распространена в строительстве и секторе общественного питания, где с «черной» зарплатой сталкивалось 10 процентов отвечавших. Выше среднего зарплата в конверте распространена также в промышленном секторе (7,8 процента) и сфере туризма и гостиничного хозяйства (7,1 процента).