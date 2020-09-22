Таллинн приглашает школьников принять участие в литературном конкурсе

«Множество получивших мировое признание поэтов и писателей связаны с Таллинном, их творчество переведено с эстонского и русского языков на другие языки, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Благодаря современным технологиям литература стала ближе – теперь нет необходимости искать бумажные книги в библиотеках или книжных магазинах. Имея под рукой мобильный телефон, ридер или планшет можно практически мгновенно скачать нужную книгу, будь то классика или современный жанр. Главное – иметь такое желание!».

Организаторы предлагают молодым людям принять участие в своего рода литературно-театральном эксперименте. Участники конкурса должны выбрать писателя или поэта – это может быть как наш современник, так и представитель классики литературы - чье творчество связано с Таллинном и произведения которого были изданы на эстонском или русском языках.

Стихотворение или отрывок прозы, изданные на изучаемом вами иностранном языке и объемом до 3000 знаков, нужно зачитать на камеру и отправить по адресу электронной почты 9fest@tallinnlv.ee. (Например, стихотворение Лидии Койдулы в переводе Игоря Северянина (для учеников эстонской школы) или стихотворение А.С. Пушкина на эстонском языке в переводе Аугуста Санга (для учеников русской школы). При желании, участник может использовать собственный литературный перевод того или иного произведения выбранного автора.

Каждый участник может прислать на конкурс одно видео в формате mp4. В сопроводительном письме необходимо кратко рассказать о себе, а также приложить текст исполняемого произведения.

Работы на литературный конкурс будут приниматься с 22 сентября до 10 октября этого года.

Жюри, в состав которого войдут известные актеры из различных театров Эстонии, а также представители города, выберут финалистов, которые и станут участниками литературного гала-концерта. Режиссером постановки станет художественный руководитель Русского театра Филипп Лось.

Приз победителю литературного конкурса "Стихи и проза говорят на любом языке" – планшет, поощрительный приз – э-ридер. Концерт будет транслироваться 24 октября на канале Русского театра в Youtube.

Городской фестиваль русской культуры 9Ѣ FEST пройдет в Таллинне с 12 по 25 октября этого года.

В рамках фестиваля состоится фотоконкурс, литературный конкурс для школьников, пройдут онлайн-лекции, экскурсии, онлайн-концерты.

Городской Фестиваль русской культуры проводится городом Таллинн в четвертый раз.