Хотели захмелеть, а распрощались с жизнью: подробности трагедии с четырьмя жертвами в Ряпина

«Согласно первоначальным данным, все указывает на то, что мужчины употребили растворитель по собственной воле. При этом велика вероятность того, что они не знали, что речь идет об опасном яде. Их целью было выпить что-нибудь, чтобы захмелеть», - сказала пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк.

То, как растворитель попал в дом, где собралась компания, пока неясно. «Сейчас обстоятельства указывают на то, что растворитель добыл кто-то из скончавшихся», - отметила пресс-секретарь.

К настоящему моменту проведена экспертиза на предмет выявления приведшего к смерти четырех человек вещества, а также осуществлены судебно-медицинские вскрытия покойных. Выяснение всех обстоятельств произошедшего и следственные мероприятия еще продолжаются.

По имеющимся данным, в ночь на 13 сентября в доме с двумя квартирами в волости Ряпина (Пыльвамаа) мужчины употребляли промышленный растворитель (1,2-дихлорэтан), который используют для удаления лака или клея.

Руководитель работающего при Департаменте здоровья инфоцентра по отравлениям Маре Одер подтвердила, что речь идет о бесцветном химикате, который без проблем можно смешать с другой жидкостью, особенно если, например, она находится в неоригинальной упаковке.

Один человек скончался на месте событий. Оставшихся четырех отвезли в Клинику Тартуского университета, где скончались трое. Единственного выжившего уже выписали из больницы.