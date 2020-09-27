Марек Страндберг: эстонская АЭС начнет приносить прибыль не раньше, чем через 20 лет

«Атомная электростанция — это до сих пор очень большая капитальная инвестиция. То есть на каждый мегаватт мощности затраты в несколько раз больше, чем в случае альтернативных источников энергии, и из этого вытекает, что надо ждать лет пятнадцать-двадцать, когда эта атомная станция начнет давать прибыль. Не раньше», - считает Марек Страндберг и подчеркивает, что новая станция не создаст большого количества рабочих мест.