Марек Страндберг: эстонская АЭС начнет приносить прибыль не раньше, чем через 20 лет

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят идею строительства в Эстонии небольшой модульной атомной электростанции, лоббируемой компанией Fermi Energia.
В студии собрались энергетики, ученые, предприниматели, «зеленые», чернобыльцы, горячие сторонники и противники АЭС.
Ученый и общественный деятель Марек Страндберг считает, что получение электроэнергии при помощи атомной станции — это, как минимум, очень дорого.
«Атомная электростанция — это до сих пор очень большая капитальная инвестиция. То есть на каждый мегаватт мощности затраты в несколько раз больше, чем в случае альтернативных источников энергии, и из этого вытекает, что надо ждать лет пятнадцать-двадцать, когда эта атомная станция начнет давать прибыль. Не раньше», - считает Марек Страндберг и подчеркивает, что новая станция не создаст большого количества рабочих мест.
«В новых модульных станциях рабочих мест очень мало, из чего вытекает такая иллюзия, что какие-то рабочие места придут вместе с атомными станциями. Это просто произвольное понимание нынешней экономики», - сказал ученый.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Мирный ли атом?» уже в этот понедельник, 28.09, в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.