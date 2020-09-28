Ликвидатор Чернобыльской аварии: немцы новых АЭС не строят. Они что, дурнее нас?

«Чернобыльская электростанция была лучшая в Союзе, а грохнуло как?! Поэтому мирный атом - это очень опасно. И прежде, чем об этом широко дискутировать и нам вводить, нужно все-таки подумать на медицинскую тему: люди, их продолжительность жизни, заболеваемость и как последствия скажутся», - отметил ликвидатор аварии на ЧАЭС, врач-педиатр Николай Куликов из Нарвы.

«Эту тему, конечно, надо изучать, но во главу надо поставить человека. И тогда будет [понятно], кто после нас будет пользоваться и как, и для чего надо. Почему немцы отказываются от атомных электростанций? Потому что они старые, потому что… Ну новые-то они не строят! Ну что, немцы дурнее нас, что-ли? Нет. Они все просчитывают», - добавил Куликов.