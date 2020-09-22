В Тартумаа 14-летний мальчик врезался на старом "Мерседесе" в дерево

Мальчик сел за руль автомобиля Mercedes-Benz 200D, у которого нет действующего техосмотра и страховки. По его словам, на дорогу выбежал лось, он попытался избежать столкновения, но потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в березу. Находившийся в машине 13-летний пассажир был с места ДТП доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

Известно, что 14-летний мальчик получил ключи от своего дедушки, который предоставил ему машину, чтобы тот мог покопаться в ней, а не поехать на ней кататься по округе.

Оба мальчика были не пристегнуты ремнями безопасности. Сидевший на заднем сиденье 13-летний мальчик получил травму. После оказания первой помощи его отпустили на домашнее лечение. Хотя его травмы не опасны для жизни, все-таки ему предстоит отлежаться дома. Сам молодой водитель травм не получил. С их семьями дальше будет разбираться полицейский по делам молодежи.

Учитывая тяжесть повреждения автомобиля и тот факт, что мальчики даже не были пристегнуты, можно считать этот случай счастливой случайностью. "Последствия могли быть гораздо тяжелее, даже трагическими, если бы неопытный водитель столкнулся бы не с деревом, а транспортным средством", - комментирует полицейский Анти Пейпонен, отмечая, что мальчики подвергли не только себя опасности, но и окружающих.