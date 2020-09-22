Вт, 22.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • В Тартумаа 14-летний мальчик врезался на старом "Мерседесе" в дерево

В Тартумаа 14-летний мальчик врезался на старом "Мерседесе" в дерево

Фото с места событий.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В Тартумаа 14-летний мальчик сел за руль старого автомобиля Mercedes-Benz, уже в дороге он потерял управление и вылетел с дороги. ДТП произошло в понедельник, 21 сентября, в 16:12 в Синикюла, волость Тарту, пишет Postimees.

Мальчик сел за руль автомобиля Mercedes-Benz 200D, у которого нет действующего техосмотра и страховки. По его словам, на дорогу выбежал лось, он попытался избежать столкновения, но потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в березу. Находившийся в машине 13-летний пассажир был с места ДТП доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

Известно, что 14-летний мальчик получил ключи от своего дедушки, который предоставил ему машину, чтобы тот мог покопаться в ней, а не поехать на ней кататься по округе.

Оба мальчика были не пристегнуты ремнями безопасности. Сидевший на заднем сиденье 13-летний мальчик получил травму. После оказания первой помощи его отпустили на домашнее лечение. Хотя его травмы не опасны для жизни, все-таки ему предстоит отлежаться дома. Сам молодой водитель травм не получил. С их семьями дальше будет разбираться полицейский по делам молодежи. 

Учитывая тяжесть повреждения автомобиля и тот факт, что мальчики даже не были пристегнуты, можно считать этот случай счастливой случайностью. "Последствия могли быть гораздо тяжелее, даже трагическими, если бы неопытный водитель столкнулся бы не с деревом, а транспортным средством", - комментирует полицейский Анти Пейпонен, отмечая, что мальчики подвергли не только себя опасности, но и окружающих.

"Мы понимаем интерес мальчиков к технике и автомобилям, но ответственные взрослые в таком случае должны найти безопасные хобби или способы, как дети могут развивать свои водительские навыки. Нельзя доверять ребенку автомобиль без присмотра", - добавляет Пейпонен, отмечая, что cообщения об опасных ситуациях в полицию не является доносом, иногда они могут спасти чью-то жизнь и здоровье.

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