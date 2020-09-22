Вт, 22.09.2020
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Танель Кийк

Британский экономический гигант сократит до 6000 рабочих мест

Гостиница Premier Inn.

ФОТО: TOBY MELVILLE/REUTERS

Собственник крупнейшего гостиничного бренда Великобритании Premier Inn Whitbread заявил о намерении сократить до шести тысяч рабочих мест (около 18% штата).

«Поскольку в среднедлительной перспективе спрос на рынке будет оставаться низким, мы приняли непростое решение о начале консультаций, по итогам которых могут сократить до 6000 сотрудников гостиниц и ресторанов», - говорится в сообщении Whitbread.

В августе этого года число ночевок в принадлежащих Whitbread гостиницах сократилось вполовину, а спрос на заведения общепита снизился более чем на треть.

За полгода предприятие потеряло две трети выручки, поскольку в связи с распространением вируса отели и рестораны были длительное время закрыты.

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