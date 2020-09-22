Британский экономический гигант сократит до 6000 рабочих мест

Собственник крупнейшего гостиничного бренда Великобритании Premier Inn Whitbread заявил о намерении сократить до шести тысяч рабочих мест (около 18% штата).
«Поскольку в среднедлительной перспективе спрос на рынке будет оставаться низким, мы приняли непростое решение о начале консультаций, по итогам которых могут сократить до 6000 сотрудников гостиниц и ресторанов», - говорится в сообщении Whitbread.
В августе этого года число ночевок в принадлежащих Whitbread гостиницах сократилось вполовину, а спрос на заведения общепита снизился более чем на треть.
За полгода предприятие потеряло две трети выручки, поскольку в связи с распространением вируса отели и рестораны были длительное время закрыты.