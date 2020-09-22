RMK издал книгу на русском языке о столетней истории эстонских лесов

Автор книги, специалист RMK по историко-культурному наследию Трийн Кусмин, рассказывает столетнюю историю лесов Эстонии посредством фотографий, которые представляют жизнь и нравы прежнего времени, работу и рабочие инструменты, людей и их взаимоотношение с лесом.

Хотя леса сформировались на берегах нынешнего Балтийского моря тысячи лет тому назад и даже лесное дело, основанное на научных взглядах, существует в Эстонии больше века, книга эта рассказывает о последнем столетии, поделенном на десятилетия. Для каждого десятилетия выбраны ровно 10 снимков, которые снабжены описаниями конкретного исторического факта. Преемственность лесоводства символизирует помещенный в начале каждого десятилетия (главы) план лесонасаждений в квартале JS047 Ярвсельяского учебно-опытного лесничества.

Листая страницы истории, видишь и такое, что сегодня кажется невероятным: как из-за нехватки подходящих пастбищ скот пасли в лесу, как в 1935 году многие лесники работали и вовсе без денежного жалованья, как в 1950-е годы леса опрыскивали с самолетов ядохимикатами для уничтожения насекомых.

«А вот некоторые проблемы видятся вполне себе современными, например, беспокойство ученых-лесоводов по поводу лесной политики в 1920-е годы или в 1960-е – в связи с началом прокладки туристических троп и созданием кострищ. Тогда проблему популяризации отдыха в лесах связывали с опасностью их засорения мусором и затаптывания лесной поросли», - поясняет Трийн.

Аналогичные книги на эстонском и английском языках были изданы в 2019 году, и они стали подарком сразу к двум круглым датам: в 2018 году мы отмечали 100 лет с начала деятельности государственного лесного управления, а 1 января 2019 года исполнилось 20 лет RMK – Центру управления государственными лесами.

Книга вышла ограниченным тиражем и приобрести ее можно будет в Таллиннском, Виймсиском и Кауксиском посетительских центрах RMK.

Книга «Сто лет истории лесов Эстонии» – дань глубокого уважения лесам Эстонии и тем людям, которые со знанием дела заботились, выращивали и использовали эти леса.