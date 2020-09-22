Туристический сектор Эстонии несет огромные потери

По словам аналитика Департамента статистики Биргитты Оямаа, отчетливо видно, что из-за ограничений, связанных с чрезвычайным положением, пассажиропоток в портах Эстонии серьезно сократился. «Во втором квартале услугами международных перевозок в портах Эстонии воспользовались 558 300 человек, а в первом квартале 1,6 млн пассажиров. Вместе с тем, во втором квартале прошлого года пассажиров в морских портах Эстонии было 2,9 млн человек», - отметила Оямаа в переданном BNS пресс-релизе.

Аналитик добавила, что круизные туристы во втором квартале Эстонию не посещали, поскольку из-за чрезвычайного положения эти рейсы были отменены.

Морским путем в Эстонию прибыло на 82% процента пассажиров меньше, чем в прошлом году. Численность прибывающих из Финляндии сократилась на 77% и из Швеции на 92%. Пассажиропоток финских туристов сократился на 79% и шведских — на 90%.