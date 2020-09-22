Рынок наводнен никому не нужными земельными участками

«Рынок новостроек Таллинна и Харьюмаа, в общих чертах, восстановился. Покупатели вновь пришли в движение, и проявившийся весной многократный спад активности на этот раз миновал, тем более что благодаря осторожности застройщиков новая недвижимость не будет появляться на рынке в прежнем темпе», – сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

«Вместе с тем, значительно выросло предложение земельных участков под застройку, однако при этом девелоперы интереса к продукту подобного рода не проявляют. Финансирование таких проектов в нынешней нестабильной ситуации – достаточно сложная задача. Кроме того, нет уверенности в том, по какой цене можно будет продавать отдельные земельные участки после завершения строительства всех коммуникаций. Все эти моменты, безусловно, дают преимущества тем застройщикам, которые уже выстроили дороги и трассы, поскольку в ближайшее время разработка новых крупных проектов земельных участков, когда можно будет приобрести хороший участок под частную застройку, не предвидится», – добавил он.