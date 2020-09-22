Доктор Попов: сохранится ли нынешний уровень свободы в Ида-Вирумаа, зависит от поведения людей

Ситуация становится серьезной

Аркадий Попов, который во время “первой волны” распространения коронавируса весной был медицинским руководителем штаба при Департаменте здоровья, сообщил, что со среды эта должность будет восстановлена.

Самый высокий уровень заражения сейчас наблюдается в Ида-Вирумаа. По словам доктора Попова количество выявленных инфицированных за последние 14 дней на 100 тысяч человек в Ида-Вирумаа утром достигло цифры 99,8. Для сравнения, в Харьюмаа уровень заражения на душу населения примерно втрое ниже.

“Люди там поправляются, но, к сожалению, заболевают новые, - сказал Аркадий Попов. - В Ида-Вирумаа цифры на сегодняшний день, к сожалению, движутся неуклонно вверх. За вчерашний день добавилось еще 15 заболевших”.

Для Эстонии в целом за последние дни, возможно, наступила стабилизация, но к Ида-Вирумаа это не относится.

“Особую обеспокоенность у нас вызывает ситуация с людьми, которым больше 50 лет, - отметил Аркадий Попов. - Почему это вызывает беспокойство? Еще до середины сентября мы говорили, что у нас превалировали люди, которые заболевают в возрасте до 50 лет, мы видели низкий уровень загруженности больниц. Госпитализация требовалась достаточно небольшому количеству людей, и возникло определенное чувство успокоенности у нас в Эстонии. На сегодняшний день успокоенность больше не должна сопутствовать этой ситуации. Скорее, мы должны говорить о том, что ситуация будет прогрессировать. На сегодня в больницах находятся уже 32 пациента. Этот уровень постоянно растет, и мы прогнозирует еще большее количество госпитализированных пациентов. Что связано и с растущим количеством пациентов, и с тем, что люди старше 50 лет заражаются всё больше и больше”.

Сейчас людей старше 50 лет - около трети от всех заболевших. В среднем, при коронавирусе приходится госпитализировать около 20% от всех заболевших.

После общения с руководством Ида-Вируской центральной больницы Аркадий Попов рассказал, что часть пациентов сейчас направляется оттуда в Таллинн и Тарту, чтобы позволить Ида-Вируской больнице бесперебойно принимать новых пациентов.

Доктор Попов высказал обеспокоенность, что нарвитяне, судя по уличному опросу, не считают ситуацию с коронавирусом серьезной и видят в ней, скорее, заговор, чем опасное заболевание.

“У нас сейчас есть возможность избежать опять повышения уровня безработицы в регионе, есть возможность помешать тому, чтобы пострадал бизнес здесь, в регионе. Есть возможность, чтобы мы не потеряли близких, живущих здесь, в регионе, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения. Всё в наших руках.

На сегодняшний день в Ида-Вирумаа эпидемиологи Департамента здоровья способны эффективно контролировать ситуацию. Но только в том случае, если каждый человек, живущий в этом регионе, сумеет нам помочь, - добавил доктор Попов. - Наша огромная просьба к людям, живущим в Ида-Вирумаа - в Нарве, Йыхви, Силламяэ, Кохтла-Ярве - насколько возможно, понять, что ситуация становится всё более и более серьезной. Сейчас пока не вводится системных ограничений, и они не будут введены, если каждый человек в регионе будут ответственно относиться к рекомендациям, которые дают Департамент здоровья и руководство страны”.

Аркадий Попов отметил, что рекомендации уже известны - соблюдать дистанцию, мыть руки, не ходить больными на работу и в школу:

“Ношение масок в этом регионе, где распространение инфекции особенно широко - мы уже приблизились к цифре 100 на 100 тысяч человек - должно становиться всё более и более обязательным для людей, которые находятся в закрытых помещениях, для людей, которые пользуются общественным транспортом, которые вынуждены приходить на работу и не могут пользоваться дистанционным рабочим местом”.

По словам доктора Попова, удастся ли сохранить нынешний уровень свободы в Ида-Вирумаа, зависит от сознательности людей. Если люди будут игнорировать рекомендации, государству придется вводить более жесткие карантинные меры.