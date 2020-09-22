Видео ⟩ Одиночество и нищета в Кохтла-Ярве: кто поможет нуждающимся?

Никто не знает точно, как много среди нас людей, которые живут одни в квартире, полной мусора и грязи. Людей, которые не могут справляться сами, но отказываются от помощи со стороны.

Если человек попал в такую плачевную ситуацию, город или волость могут предложить ему социальную первую помощь. Однако на деле такую помощь ожидать стоит не всегда. В итоге единственная надежда попавших в беду жителей Кохтла-Ярве — соседи или полиция.

Пенсионерка Жанна - одна из тех, кто попал в затруднительное положение. В прошлом году сотрудники продуктового магазина сообщили в полицию, что у их дверей побирается некая женщина. Полицейские выяснили, что это пенсионерка, у которой после уплаты коммунальных счетов не остается денег ни на еду, ни на лекарства.

Полтора года назад в квартире у Жанны не было воды, а в общем коридоре стояла вонь. Пробовавшие помочь Жанне люди оказались бессильны. Социальный работник Кохтла-Ярве Александра Игнатьева говорит, что ей предлагали помощь, но она отказывалась. По ее словам, Жанне неоднократно объяснили, куда она может обратиться за помощью. «Я почти каждый день говорю с Жанной, когда вижу ее в городе», - говорит соцработник.

При осмотре квартир в сентябре полицейский обнаружили в квартире Жанны незнакомого мужчину, который представился Александром и назвался опекуном Жанны. Официально однако он им не является и становиться таковым не собирается.

Познакомились Жанна и Александр на улице, по его словам, ему стало ее жалко. «Жанна сказала мне, что у них любовь», - отмечает соцработник.